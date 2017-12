Agenda: 14/10/2004 Commodities: USDA adia relatório semanal de exportaçõesPor conta do feriado da segunda-feira (Dia de Colombo), o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para amanhã a divulgação de seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Leite: organizadores da Expomilk promovem coletivaA entrevista coletiva com os promotores da 13 Expomilk - Exposição Nacional da Pecuária Leiteira e Feira Internacional da Cadeia Produtiva de Leite, programada para a quinta-feira, 14 de outubro, às 12 horas, no Grill Hall - Prazeres da Carne (Rua Pedro de Toledo, 1.361 - Ibirapuera). Estarão à disposição da imprensa especialistas em leite. São eles: Sebastião Cabral Filho, presidente da Associação dos Criadores de Gado Jersey do Brasil e da Expomilk2004; Ronald Rabbers, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa; José Carlos Barreto, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo-Suíço; Marcos Amaral, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando; Eduardo Falcão, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro; Alan Fraga, presidente da Associação Brasileira dos Criadores das Raças Simental e Simbrasil; Jorge Rubez, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Leite Brasil); Maria Cristina Bertelli, coordenadora da Expomilk2004