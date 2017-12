Agenda: 14/12/2004 Sindirações faz balanço do setor de alimentação animalO Sindirações, Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, apresentará à imprensa hoje, às 11 horas, os dados de balanço de 2004 e as projeções para o próximo ano, oferecendo um importante painel do setor de agronegócios no País e suas perspectivas de exportação. A coletiva será no edifício da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e contará com as presenças do presidente do SINDIRAÇÕES, Sr. Mario Sergio Cutait; do Sr. João Prior, secretário-executivo do Sindirações; do Sr. José Edson França, secretário-executivo da ANFAL-Pet (Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação); do Sr. Mário Renck Real, presidente da ASBRAM (Associação Brasileira da Indústria de Suplementos Minerais); e do Sr. Antonino Venceslau Gomes Neto, presidente da ANDIFÓS (Associação Nacional para Difusão de Fontes de Fósforo na Alimentação Animal).