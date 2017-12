Agenda: 14/12/2004 Sindirações: balanço do setor de alimentação animal será hojeO Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) apresentará à imprensa nesta terça-feira (14), a partir das 11 horas, os dados de balanço de 2004 e as projeções para o próximo ano, oferecendo um importante painel do setor de agronegócios no País e suas perspectivas de exportação. A coletiva será no edifício da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e contará com as presenças do presidente do Sindicarções, Mario Sergio Cutait; de João Prior, secretário-executivo do Sindirações; de José Edson França, secretário-executivo da Anfal-Pet (Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação); de Mário Renck Real, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Suplementos Minerais (Asbram); e de Antonino Venceslau Gomes Neto, presidente da Associação Nacional para Difusão de Fontes de Fósforo na Alimentação Animal (Andifós). Safra 2004/05: Conab divulga previsãoA Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) adiou para esta terça-feira (14) o anúncio da segunda previsão oficial para a safra de grãos e oleaginosas 2004/05. A divulgação será feito na sede da Conab às 11 horas. Reserva legal: SRB promove palestra em São PauloA Sociedade Rural Brasileira (SRB) promoverá nesta terça-feira (14) às 8 horas palestra sobre "Regularização Fundiária: Georreferenciamento e Averbação de Reserva legal". O presidente da SRB, João de Almeida Sampaio Filho, fará a abertura dos trabalhos. O evento encerra o ciclo de palestras que a SRB promoveu em 2004. A SRB está localizada na Rua Formosa, 367, 19º Andar, Anhangabaú, São Paulo (SP). Clima: seminário discute El Niño e mudanças climáticasDe hoje a quinta-feira (16), o fenômeno El Nino, a variabilidade climática na América Latina e as mudanças climáticas serão discutidos em seminário no Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC),em Cachoeira Paulista. O evento conta com palestrantes do CPTEC e da USP e apresentará o estágio da pesquisa nestas áreas temáticas. Boi: câmara setorial discutirá rastreabilidade por loteOs integrantes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina reúnem-se, a partir das 10 horas, no Ministério da Agricultura, para discutir a proposta de rastreabilidade de bovinos por lote. Hoje o Sistema Brasileiro de Identificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov) prevê certificação individual de animais. A adesão ao Sisbov, segundo o governo, é condição para exportação de carne para a União Européia. Soja/EUA: Nopa divulga processamento de novembroA indústria processadora de soja dos Estados Unidos diminuiu o ritmo em novembro por conta da queda das margens de lucro, dos estoques e do número reduzido de dias úteis no mês. É o que deve mostrar o relatório mensal da Associação Nação dos Processadores de Oleaginosas (Nopa), que será divulgado hoje de manhã. Analistas do setor prevêem um número em torno de 145 milhões de bushels (4,35 milhões de t) processados, ante 148,136 milhões (4,44 milhões de t) em outubro. BC: Copom começa primeiro dia de reuniãoO Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, começa hoje sua reunião de dezembro. Ela será concluída amanhã, quando o comitê anuncia uma decisão sobre a taxa básica de juros. CNT/Sensus: avaliação do governo sai às 11 horasO presidente da CNT, Clésio Andrade, divulga às 11 horas os resultados da 73ª Pesquisa CNT/Sensus, que destaca as ações do governo nas áreas econômica, social e política; a imagem do presidente Lula; as reformas e programas sociais e as expectativas para o ano de 2005. A pesquisa trata também da abertura de arquivos da ditadura, a violência urbana e as PPPs. Votações: líderes reúnem-se com presidente da CâmaraOs líderes de todos os partidos políticos devem se reunir hoje com o presidente da Câmara, deputado João Paulo Cunha (PT-SP), para tratar das últimas votações do ano na Casa. Será necessário fechar um acordo para estender os trabalhos até o dia 23 de dezembro e definir os projetos que serão votados. É de interesse o governo o projeto da Lei de Falências, a emenda da reforma tributária, o projeto de biossegurança e o que trata das agências reguladoras e a emenda constitucional que permite a desapropriação de terras onde for encontrado trabalho escravo. Lei de Falências: assunto pode ser votado hoje na CâmaraO projeto da nova Lei de Falências é o primeiro da pauta de hoje no plenário da Câmara. É a primeira votação importante de interesse do governo depois que o PMDB decidiu desligar-se da base do Executivo. Mas os governistas não conseguir acordo, ontem, com o relator da matéria, deputado Osvaldo Biolchi (PMDB-RS), e devem substituí-lo hoje, optando por votar o texto aprovado pelo Senado. Logística: Lula participa de inaugurações em ManausO presidente Lula chega à capital do Amazonas às 9h10 para inauguração do Terminal de Logística de Carga do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Região Norte. Depois do almoço, Lula visita o Pólo Industrial de Manaus e inaugura a 1ª Etapa da Expansão da Honda. O presidente deve estar de volta a Brasília após 21h40. IBGE: produção industrial regional será anunciadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a produção industrial regional referente a outubro. BNDES/CEF: contrato de crédito será assinadoOs presidentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, e da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, assinam, às 11h30, contrato de abertura de crédito, no valor de R$ 100 milhões. Os recursos vão permitir que a CEF passe a operar o cartão BNDES. Será na sede do banco, na Av. Chile 100. EUA: FOMC anuncia decisão sobre juros às 11 horasO Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve promove reunião, a partir das 12h (de Brasília). O horário habitual para a divulgação das decisões de política monetária é 17h15 (de Brasília). A taxa dos Fed Funds está atualmente em 2,0% e a de redesconto em 3,0%. EUA: déficit comercial será divulgado às 11h30O Departamento do Comércio dos EUA divulga o saldo da balança comercial do país em outubro, às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 20 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é um déficit de US$ 53,60 bilhões em outubro (após déficits de US$ 51,56 bilhões em setembro, US$ 53,55 bilhões em agosto e US$ 50,99 bilhões na média dos seis meses até setembro). Às 11h55 (de Brasília), a Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 11 de dezembro. EUA: dados da produção industrial saem às 12h15Às 12h15 (de Brasília), o Fed divulga os dados da produção industrial em novembro. A mediana das previsões de 20 economistas consultados é que a produção industrial tenha crescido 0,3% em novembro (+0,7% em outubro, +0,1% em setembro, +0,3% na média dos seis meses até outubro). Às 13h (de Brasília), o Departamento do Comércio divulga sua pesquisa sobre o desempenho do setor de serviços no terceiro trimestre.