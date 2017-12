Agenda: 14/12/2004 Sindirações faz balanço do setor de alimentação animalO Sindirações, Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, apresentará à imprensa hoje, às 11 horas, os dados de balanço de 2004 e as projeções para o próximo ano, oferecendo um importante painel do setor de agronegócios no País e suas perspectivas de exportação. A coletiva será no edifício da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e contará com as presenças do presidente do SINDIRAÇÕES, Sr. Mario Sergio Cutait; do Sr. João Prior, secretário-executivo do Sindirações; do Sr. José Edson França, secretário-executivo da ANFAL-Pet (Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação); do Sr. Mário Renck Real, presidente da ASBRAM (Associação Brasileira da Indústria de Suplementos Minerais); e do Sr. Antonino Venceslau Gomes Neto, presidente da ANDIFÓS (Associação Nacional para Difusão de Fontes de Fósforo na Alimentação Animal). Safra 2004/05: Conab divulga previsãoA Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) adiou para hoje o anúncio da segunda previsão oficial para a safra de grãos e oleaginosas 2004/05. O anúncio será feito na sede da Conab às 11 horas. Reserva legal: SRB promove palestra em São PauloA Sociedade Rural Brasileira (SRB) promoverá nesta terça-feira (14) às 8 horas palestra sobre "Regularização Fundiária: Georreferenciamento e Averbação de Reserva legal". O presidente da SRB, João de Almeida Sampaio Filho, fará a abertura dos trabalhos. O evento encerra o ciclo de palestras que a SRB promoveu em 2004. A SRB está localizada na Rua Formosa, 367, 19º Andar, Anhangabaú, São Paulo (SP). Clima: seminário discute El Niño e mudanças climáticasDe hoje a quinta-feira (16), o fenômeno El Nino, a variabilidade climática na América Latina e as mudanças climáticas serão discutidos em seminário no Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC),em Cachoeira Paulista. O evento conta com palestrantes do CPTEC e da USP e apresentará o estágio da pesquisa nestas áreas temáticas. Boi: câmara setorial discutirá rastreabilidade por loteOs integrantes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina reúnem-se, a partir das 10 horas, no Ministério da Agricultura, para discutir a proposta de rastreabilidade de bovinos por lote. Hoje o Sistema Brasileiro de Identificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov) prevê certificação individual de animais. A adesão ao Sisbov, segundo o governo, é condição para exportação de carne para a União Européia.