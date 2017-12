Agenda: 14/12/2004 Sindirações faz balanço do setor de alimentação animalO Sindirações, Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, apresentará à imprensa hoje, às 11 horas, os dados de balanço de 2004 e as projeções para o próximo ano, oferecendo um importante painel do setor de agronegócios no País e suas perspectivas de exportação. A coletiva será no edifício da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e contará com as presenças do presidente do SINDIRAÇÕES, Sr. Mario Sergio Cutait; do Sr. João Prior, secretário-executivo do Sindirações; do Sr. José Edson França, secretário-executivo da ANFAL-Pet (Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação); do Sr. Mário Renck Real, presidente da ASBRAM (Associação Brasileira da Indústria de Suplementos Minerais); e do Sr. Antonino Venceslau Gomes Neto, presidente da ANDIFÓS (Associação Nacional para Difusão de Fontes de Fósforo na Alimentação Animal). Safra 2004/05: Conab divulga previsãoA Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) adiou para hoje o anúncio da segunda previsão oficial para a safra de grãos e oleaginosas 2004/05. O anúncio será feito na sede da Conab às 11 horas. Reserva legal: SRB promove palestra em São PauloA Sociedade Rural Brasileira (SRB) promoverá nesta terça-feira (14) às 8 horas palestra sobre "Regularização Fundiária: Georreferenciamento e Averbação de Reserva legal". O presidente da SRB, João de Almeida Sampaio Filho, fará a abertura dos trabalhos. O evento encerra o ciclo de palestras que a SRB promoveu em 2004. A SRB está localizada na Rua Formosa, 367, 19º Andar, Anhangabaú, São Paulo (SP). Clima: seminário discute El Niño e mudanças climáticasDe hoje a quinta-feira (16), o fenômeno El Nino, a variabilidade climática na América Latina e as mudanças climáticas serão discutidos em seminário no Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC),em Cachoeira Paulista. O evento conta com palestrantes do CPTEC e da USP e apresentará o estágio da pesquisa nestas áreas temáticas. Boi: câmara setorial discutirá rastreabilidade por loteOs integrantes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina reúnem-se, a partir das 10 horas, no Ministério da Agricultura, para discutir a proposta de rastreabilidade de bovinos por lote. Hoje o Sistema Brasileiro de Identificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov) prevê certificação individual de animais. A adesão ao Sisbov, segundo o governo, é condição para exportação de carne para a União Européia. Soja/EUA: Nopa divulga processamento de novembroA indústria processadora de soja dos Estados Unidos diminuiu o ritmo em novembro por conta da queda das margens de lucro, dos estoques e do número reduzido de dias úteis no mês. É o que deve mostrar o relatório mensal da Associação Nação dos Processadores de Oleaginosas (Nopa), que será divulgado hoje de manhã. Analistas do setor prevêem um número em torno de 145 milhões de bushels (4,35 milhões de t) processados, ante 148,136 milhões (4,44 milhões de t) em outubro.