Agenda: 15/09/2004 Café: GCA divulga volume dos estoques dos EUA em agostoA Associação de Café Verde dos Estados Unidos (GCA) divulga hoje, às 16 horas de Brasília, o volume do grão estocado no país no mês de agosto. Citros: Pensa e Laranja Brasil querem elevar consumo internoO Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (Pensa/USP) e a Laranja Brasil apresentam, nesta quarta-feira (15), os projetos consolidados de ações para o aumento do consumo de laranja e do suco da fruta no mercado interno. O evento, que ocorrerá a partir das 8h30 no auditório da Faculdade de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP), no campus da USP, é o segundo workshop realizado pelas entidades e no primeiro encontro, que ocorreu no último dia 24 de agosto, foram apresentadas centenas de propostas para o setor.Na quarta-feira serão definidas quais as metas a serem priorizadas pela Laranja Brasil entidade criada em 2002 com a finalidade de realizar ações para ampliar o consumo da fruta e do suco no País. O mercado interno de fruta fresca movimenta anualmente US$ 265 milhões no Brasil e o de suco de laranja cerca de US$ 52,7 milhões.