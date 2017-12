Agenda: 15/09/2004 Café: GCA divulga volume dos estoques dos EUA em agostoA Associação de Café Verde dos Estados Unidos (GCA) divulga hoje, às 16 horas de Brasília, o volume do grão estocado no país no mês de agosto. Citros: Pensa e Laranja Brasil querem elevar consumo internoO Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (Pensa/USP) e a Laranja Brasil apresentam, nesta quarta-feira (15), os projetos consolidados de ações para o aumento do consumo de laranja e do suco da fruta no mercado interno. O evento, que ocorrerá a partir das 8h30 no auditório da Faculdade de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP), no campus da USP, é o segundo workshop realizado pelas entidades e no primeiro encontro, que ocorreu no último dia 24 de agosto, foram apresentadas centenas de propostas para o setor.Na quarta-feira serão definidas quais as metas a serem priorizadas pela Laranja Brasil entidade criada em 2002 com a finalidade de realizar ações para ampliar o consumo da fruta e do suco no País. O mercado interno de fruta fresca movimenta anualmente US$ 265 milhões no Brasil e o de suco de laranja cerca de US$ 52,7 milhões. Logística: ruralistas vão discutir gargalos em reunião na CâmaraParlamentares ruralistas vão discutir hoje os gargalos que dificultam o desenvolvimento da agricultura no País. O debate acontecerá em audiência pública organizada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, a partir das 10h. O presidente da comissão, deputado Leonardo Vilela (PP-GO), disse que "o momento é de apreensão, pois os produtores correm sério risco de endividamento, podendo ser obrigados a reduzir a produção em relação à safra passada, gerando reflexos negativos para a economia do País". Café: EUA anunciam hoje etorno à OICO secretário assistente de Estado para Assuntos Econômicos e de Negócios dos Estados Unidos, E. Anthony Wayne, vai anunciar hoje de manhã (15), em Washington, a intenção dos Estados Unidos de reingressarem à Organização Internacional do Café (OIC), depois de 11 anos. Embaixadores de países membros da OIC vão estar presentes ao anúncio. A decisão dos Estados Unidos, maior mercado consumidor de café do mundo, já havia sido prenunciada durante reunião da OIC no começo deste ano, em Londres. A iniciativa coincide com os preparativos para a nova reunião da entidade, programada para 20 a 24 deste mês, também em Londres. Lula participa da abertura da Feira Internacional da AmazôniaManaus, 14 - Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de representantes de quase todos os países latino-americanos, será aberta oficialmente nesta quarta-feira, a II Feira Internacional da Amazônia, organizada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) com o apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que gastou em torno de US$ 4 milhões em sua realização.Até o próximo sábado, cerca de 180 mil pessoas deverão passar pelos 238 estantes montados no Centro de Convenções do Studio 5, no Distrito Industrial de Manaus, para conhecer as novidades no mercado empresarial do País. Temas como Energia e Desenvolvimento, tecnologias alternativas e políticas publicas serão debatidos e expostos ao lado de produtos industrializados pela Zona Franca de Manaus. Representantes de todos os países com os quais o Brasil mantém relação comercial estarão presentes. Até mesmo a Argentina, que não olha com muita simpatia a entrada de produtos brasileiros em seu mercado, mandou vários representantes a Feira. Todos de olho, por exemplo, na rodada de negócios marcada para quinta-feira, dia 16, que tem previsão de garantir acordos comerciais em torno de R$ 2,5 milhões de dólares. Aumento considerável em relação à primeira edição da Feira, em 2002, que fechou US$ 1,6 milhões em contratos. A abertura oficial da Fiem está marcada para às 16 horas desta quarta-feira, na sala principal do Stúdio 5. Mas eventos paralelos estarão acontecendo desde a manhã, como o Seminário Empresarial Brasil-Venezuela, cujo encerramento tem a presença do presidente Lula confirmada pelos organizadores.