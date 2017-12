Agenda: 15/09/2004 Café: EUA anunciam hoje retorno à OICO secretário assistente de Estado para Assuntos Econômicos e de Negócios dos Estados Unidos, E. Anthony Wayne, vai anunciar hoje de manhã (15), em Washington, a intenção dos Estados Unidos de reingressarem à Organização Internacional do Café (OIC), depois de 11 anos. Embaixadores de países membros da OIC vão estar presentes ao anúncio. A decisão dos Estados Unidos, maior mercado consumidor de café do mundo, já havia sido prenunciada durante reunião da OIC no começo deste ano, em Londres. A iniciativa coincide com os preparativos para a nova reunião da entidade, programada para 20 a 24 deste mês, também em Londres. Senado: votações podem ser retomadasO plenário do Senado deve votar à tarde duas medidas provisórias - a que isenta de tributação a importação de equipamentos de pesquisa e a que permite desconto na folha para empréstimos a aposentados e pensionistas. Depois, os senadores poderão votar o projeto que prorroga a Lei de Informática até 2019 e o que trata da Lei de Biossegurança. O líder do governo, senador Aloizio Mercadante, deverá ter uma reunião com os líderes partidários sobre o projeto da biossegurança antes da votação pelo plenário. Mercadante terá também uma reunião com a bancada da Amazônia para tratar do projeto da Lei de Informática. Logística: ruralistas vão discutir gargalos em reunião na CâmaraO secretário de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Ivan Wedekin, e o presidente do BNDES, Carlos Lessa, participam, a partir das 10h, de audiência pública, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, no plenário 2 da Câmara. Em pauta, os elevados custos de produção dos produtos agropecuários e os baixos preços de mercado. O governador de Goiás, Marconi Perillo foi convidado. Antes, às 9h30, na sala da presidência da comissão (anexo 2, sala T 38), os representantes do setor privado e o presidente da comissão, deputado Leonardo Vilela (PP/GO), vão dar entrevista coletiva à imprensa. Citros: Pensa e Laranja Brasil querem elevar consumo internoO Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (Pensa/USP) e a Laranja Brasil apresentam, nesta quarta-feira (15), os projetos consolidados de ações para o aumento do consumo de laranja e do suco da fruta no mercado interno. O evento, que ocorrerá a partir das 8h30 no auditório da Faculdade de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP), no campus da USP, é o segundo workshop realizado pelas entidades e no primeiro encontro, que ocorreu no último dia 24 de agosto, foram apresentadas centenas de propostas para o setor. Café: GCA divulga volume dos estoques dos EUA em agostoA Associação de Café Verde dos Estados Unidos (GCA) divulga hoje, às 16 horas de Brasília, o volume do grão estocado no país no mês de agosto. Frutal: governo analisa alternativa de captação de recursosO diretor do Departamento de Economia Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Edilson Guimarães, participará nesta quarta-feira (15), às 14h, em Fortaleza (CE), da 11ª Semana Internacional da Fruticultura, Floricultura e Agroindústria (Frutal) e do 3º Simpósio Internacional de Frutas Tropicais e Subtropicais. Ele fará palestra sobre "As Alternativas de Captação de Recursos" no painel Financiamento do Agronegócio. A Frutal começou ontem (13) e vai até o dia 16 (sexta-feira). Brasil/Venezuela: Lula encerra seminárioO presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 10h, do encerramento do Seminário Empresarial Brasil-Venezuela, no Hotel Tropical, em Manaus (AM). Depois (11h30), no mesmo local, reúne-se com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Às 13h, o presidente brasileiro almoça com o seu colega venezuelano, no salão Imperial do Hotel Tropical. Amazônia: Lula abre feira internacionalO presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre, às 16h, a 2ª Feira Internacional da Amazônia, no Centro de Convenções de Manaus (AM). Antes, às 15h, Lula faz uma visita aos estandes da feira. Acompanham o presidente os ministros da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos; da Integração Nacional, Ciro Gomes; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; das Relações Exteriores, Celso Amorim, e dos Transportes, Alfredo Nascimento. Até o próximo sábado, cerca de 180 mil pessoas deverão passar pelos 238 estantes montados no Centro de Convenções do Studio 5, no Distrito Industrial de Manaus, para conhecer as novidades no mercado empresarial do País. Na rodada de negócios marcada para quinta-feira, dia 16, há previsão de garantir acordos comerciais em torno de R$ 2,5 milhões de dólares. Aumento considerável em relação à primeira edição da Feira, em 2002, que fechou US$ 1,6 milhões em contratos. Às 18h, Lula retorna a Brasília, com chegada prevista para as 21h30. Contag: Berzoini reúne-se com entidadeO ministro do Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini, reúne-se, às 14h30, com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Manoel dos Santos. Rodrigues: ministro recebe Pratini de MoraesO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, recebe, às 8h30, o ex-ministro da Agricultura Pratini de Moraes. Meio ambiente: Marina participa de reunião sobre sustentabilidadeA ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa da reunião do Conselho de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, às 9h30, no anexo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), sala 240. Às 15h, recebe o deputado distrital Chico Floresta (PT/DF). Cooperativas: Aldo Rebelo discute biossegurança com setorO ministro da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo, recebe, às 16h30, representantes de cooperativas agrícolas. Os agricultores estão em Brasília para acompanhar a votação do Senado do projeto de lei de Biossegurança. Conab: Ananias recebe Luiz Carlos GuedesO ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, recebe o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Luiz Carlos Guedes, às 9h30. Às 14h30, reúne-se com os integrantes do Fórum Nacional de Estudo da População de Rua. Depois, às 18h30, encontra-se com o assessor especial do Coordenador Residente das Nações Unidas, Francisco Gaetani. Aquicultura: conselho nacional será instaladoO Conselho Nacional de Aqüicultura e Pesca (Conape) será instalado, às 10h, no auditório do anexo 1 do Palácio do Planalto. O Conselho vai auxiliar a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap) na formulação das políticas para o setor, além de acompanhar as ações desenvolvidas pelo governo federal na área de desenvolvimento sustentável. Reforma agrária: Rossetto visita agricultores em PernambucoO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, visita três mil agricultores familiares que vivem nas terras da Usina Catende, às 9h20, no município pernambucano de Catende, a 147km de Recife. Às 12h30, em Jaqueira (PE), reúne-se com representantes de assentamentos, no Engenho Bálsamo da Linha. À noite, Rossetto viaja para Vitória (ES). Brasil/Japão: Koizumi estará em São PauloO primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, deposita flores no Monumento dos Imigrantes, às 10h20, em São Paulo, em homenagem aos primeiros japoneses que vieram para o País. Logo após visita, a pé, o Pavilhão Japonês construído no Parque do Ibirapuera. Às 11h10, já na sede da Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa (Rua São Joaquim, 381 - Liberdade), encontra-se com o presidente da entidade, Kokei Uehara, e representantes da comunidade nipo-brasileira. Às 11h40, Koizumi visita ao Museu da Imigração Japonesa. Depois, às 12h30, no Palácio dos Bandeirantes, o primeiro-ministro será homenageado com um almoço oferecido pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Junichiro Koizumi permanece na capital paulista até às 16h30, quando viaja para Brasília. O desembarque no Distrito Federal está previsto para as 17h40. Biodigestor: unidade será inaugurada em Patos de MinasA primeira unidade de biodigestores do Brasil, que utilizará dejetos suínos para a produção de gás, será inaugurada, às 10h, na Granja Becker, da Fazenda Macaúbas, em Patos de Minas (MG). A iniciativa nasceu de uma parceria de duas empresas com o Instituto Estadual de Florestas (IEF) de Minas Gerais. BC: Copom anuncia decisão sobre jurosO Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central conclui hoje sua reunião de setembro e divulga decisão sobre a taxa básica (Selic) de juros, atualmente em 16% ao ano. STF: IPI pode ser julgadoO presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Nelson Jobim, incluiu na pauta de julgamentos desta quarta-feira três embargos interpostos pela União contra decisão em que o Supremo determinou que as empresas têm direito a abater o IPI do produto final nos casos de tributação de matérias-primas com alíquota zero. Seis dos onze ministros do Supremo são contrários à União e favoráveis ao direito das empresas ao creditamento do IPI. Assim, uma vitória da União na sessão plenária de hoje do STF só será possível com mudança de voto de pelo menos um ministro. IBGE: produção regional será divulgadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os resultados de julho da pesquisa da indústria por regiões pelo site www.ibge.gov.br. Eleições: Erundina fala ao Grupo EstadoAs empresas do Grupo Estado - jornais o Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, Agência Estado e Rádio Eldorado - realizam às 10 horas a Segunda das quatro entrevistas da série Eleições 2004 no Estadão, com os candidatos melhor colocados nas pesquisas de intenção de votos para a prefeitura de São Paulo. A participante de hoje é a candidata do PSB, Luiza Erundina, que responderá a perguntas dos jornalistas Mariana Caetano (Estado), Ferdinando Casagrande (Jornal da Tarde), Elizabeth Lopes (Agência Estado) e Luiz Motta. A mediação será feita pelo jornalista Roberto Godoy, de O Estado de S. Paulo)