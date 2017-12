Agenda: 15/09/2004 Café: GCA divulga volume dos estoques dos EUA em agostoA Associação de Café Verde dos Estados Unidos (GCA) divulga hoje, às 16 horas de Brasília, o volume do grão estocado no país no mês de agosto. Citros: Pensa e Laranja Brasil querem elevar consumo internoO Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (Pensa/USP) e a Laranja Brasil apresentam, nesta quarta-feira (15), os projetos consolidados de ações para o aumento do consumo de laranja e do suco da fruta no mercado interno. O evento, que ocorrerá a partir das 8h30 no auditório da Faculdade de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP), no campus da USP, é o segundo workshop realizado pelas entidades e no primeiro encontro, que ocorreu no último dia 24 de agosto, foram apresentadas centenas de propostas para o setor.Na quarta-feira serão definidas quais as metas a serem priorizadas pela Laranja Brasil entidade criada em 2002 com a finalidade de realizar ações para ampliar o consumo da fruta e do suco no País. O mercado interno de fruta fresca movimenta anualmente US$ 265 milhões no Brasil e o de suco de laranja cerca de US$ 52,7 milhões. Logística: ruralistas vão discutir gargalos em reunião na CâmaraParlamentares ruralistas vão discutir hoje os gargalos que dificultam o desenvolvimento da agricultura no País. O debate acontecerá em audiência pública organizada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, a partir das 10h. O presidente da comissão, deputado Leonardo Vilela (PP-GO), disse que "o momento é de apreensão, pois os produtores correm sério risco de endividamento, podendo ser obrigados a reduzir a produção em relação à safra passada, gerando reflexos negativos para a economia do País". Café: EUA anunciam hoje etorno à OICO secretário assistente de Estado para Assuntos Econômicos e de Negócios dos Estados Unidos, E. Anthony Wayne, vai anunciar hoje de manhã (15), em Washington, a intenção dos Estados Unidos de reingressarem à Organização Internacional do Café (OIC), depois de 11 anos. Embaixadores de países membros da OIC vão estar presentes ao anúncio. A decisão dos Estados Unidos, maior mercado consumidor de café do mundo, já havia sido prenunciada durante reunião da OIC no começo deste ano, em Londres. A iniciativa coincide com os preparativos para a nova reunião da entidade, programada para 20 a 24 deste mês, também em Londres.