Agenda: 15/10/2004 Trigo: governo faz leilão de PEP para 70 mil toneladasNo leilão de hoje serão ofertadas 70 mil toneladas. Pelas regras da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o valor do prêmio tem que ser divulgado dois dias úteis antes do leilão. O prêmio nos dois primeiros leilões foi de R$ 73 por tonelada. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Café: GCA divulga volume dos estoques dos EUA em setembroA Associação de Café Verde dos Estados Unidos (GCA) divulga hoje, às 16 horas de Brasília, o volume do grão estocado no país no mês de setembro. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Normalmente divulgado às quintas-feiras, o relatório foi adiado por conta do feriado do Dia de Colombo nos EUA, na segunda-feira. Agronegócio: Rodrigues participa de palestra em Pirassununga (SP)O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, faz palestra no seminário "O Papel da Universidade no Desafio da Produção de Alimentos", às 9h45, no anfiteatro da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da Universidade de São Paulo (USP), em Pirassununga (SP). Ele vai falar sobre as perspectivas do agronegócio brasileiro. O seminário é comemorativo dos 70 anos de criação da USP. Depois, já em Piracicaba (SP), o ministro participa do lançamento do livro "A Pós-graduação na Esalq: 40 Anos de História", às 14h, no salão nobre da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). Logo após (16h), reúne-se com o prefeito da cidade, José Machado, e o presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e do Álcool, Luiz Carlos Carvalho. Frutas: termina reunião do Codex AlimentariusTermina hoje, no Hotel Caesar Park, em Fortaleza, a última reunião do Grupo Ad Hoc do Codex Alimentarius sobre sucos de frutas. O encontro começou na segunda-feira (11) e está sendo coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária. O objetivo é concluir o texto da nova norma geral sobre sucos de frutas. Participam cerca de 80 representantes de 20 países membros do Codex Alimentarius. Formado por 163 países, o Codex é um fórum internacional que estabelece normas e recomendações sobre qualidade de alimentos. O programa foi criado em 1962 e é em desenvolvido em conjunto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). Lula receberá governador Blairo Maggi às 15h45O presidente Luiz Inácio Lula da Silva despacha com o ministro da Secretaria-geral da Presidência da República, Luiz Dulci, às 10h30, no Palácio do Planalto. Às 15h, recebe o embaixador do Brasil designado para o Paraguai, Valter Pecly e, às 15h45, o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi. Às 17h, reúne-se com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. IBGE: produção industrial por regiões sai hojeO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados referentes ao comportamento da indústria por regiões em agosto. Fome Zero: Lula com ministrosO presidente Lula deve participar, a partir das 11 horas, no Palácio do Planalto, de reunião do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). No encontro, o ministro Patrus Ananias apresenta o resultado de duas ações de Educação Alimentar e Nutricional do Fome Zero: 1) o lançamento de 54 milhões de cartilhas do projeto "Criança Saudável - Educação Dez" e a entrega de 10 novas unidades móveis do projeto "Cozinha Brasil - Alimentação Inteligente". EUA: Greenspan fala sobre petróleo às 13 horasO presidente do Federal Reserve norte-americano, Alan Greenspan, fala sobre petróleo durante conferência da Fundação Nacional Ítalo-Americana, em Washington, às 13h (de Brasília). Antes disso, às 9h30 (de brasília), o diretor do Fed Donald Kohn participa de painel sobre política monetária promovido pelo Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt.