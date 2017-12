Agenda: 15/11/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Café: GCA divulga volume dos estoques dos EUA em outubroA Associação de Café Verde dos Estados Unidos (GCA) divulga hoje, pela tarde, o volume do grão estocado no país no mês de outubro.