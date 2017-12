Agenda: 15/12/2004 Café: vencedores de concurso da BSCA recebem prêmioOs 36 produtores de cafés especiais vencedores do 6º Concurso de Qualidade Café do Brasil vão participar nesta quarta-feira (15), a partir das 16 horas, na Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), de cerimônia de entrega dos valores pagos pelo mercado internacional no leilão Cup of Excellence, realizado pela internet no dia 18 de novembro e que totalizou R$ 1.478.485,46 (ou US$ 528.030,52, considerando câmbio de R$ 2,90). Organizado pela BSCA (sigla em inglês para Associação Brasileira de Cafés Especiais), com o apoio do Ministério da Agricultura e da Apex-Brasil, o concurso e o programa Cup of Excellence vêm consolidando a imagem do Brasil como grande fornecedor de cafés especiais no mercado mundial. O secretário de Produção e Comercialização, Linneu Costa Lima, do Ministério da Agricultura, foi convidado para a cerimônia. Café: governo realizará leilão de 80 mil sacasO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará o último leilão do ano dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.451), nesta quarta-feira (15). Serão ofertadas 80 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 10 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil. Agronegócio: parceria cria selo "produto de São Paulo"A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo e a SGS do Brasil firmam hoje, às 10 horas, parceria na área de certificação para empresas interessadas no Selo de Qualidade "Produto de São Paulo". O selo faz parte de um programa do Governo do Estado, lançado em 2003, para identificar produtos que apresentem qualidade superior diferenciada. As cadeias produtivas de café, carvão, suíno e algodão podem se habilitar ao selo e vários produtos já estampam em suas embalagens este diferencial de garantia de qualidade paulista. Está em estudo pela câmara setorial o lançamento de identificação específica para a cachaça, a ser lançada no segundo semestre de 2005. Milho: Conab realiza leilão de PEPA Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza nesta quarta-feira (15) leilão de PEP de milho. O leilão objetiva facilitar a remoção de estoques depositados no Cerrado para consumidores do Norte, Nordeste, norte de Minas e Espírito Santo. Frangos/Suínos: associações divulgam desempenho em 2004O diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango (Abef), Claudio Martins, divulga nesta quarta-feira (15), em Brasília, as estatísticas referentes aos embarques de frango no acumulado do ano até novembro. Também será divulgada a previsão de exportação para 2004. Além disso, os exportadores de carne suína também divulgam dados referentes ao período e ao ano. Transgênicos: Câmara realiza audiência públicaA Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural realiza audiência pública para ouvir o advogado-geral da União, Álvaro Augusto Ribeiro, e o presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), Jorge Almeida Guimarães, sobre as condições ambientais para a liberação de produtos transgênicos. A reunião começa às 10h, no plenário 6 da Câmara. Logística: Itajaí recebe certificado internacional anti-terrorismoO secretário nacional de Segurança Pública e presidente da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos), Luiz Fernando Corrêa, entrega hoje a Declaração de Cumprimento ao superintendente do Porto de Itajaí (SC) Antônio Ayres, às 10h, no auditório do porto, em Itajaí. Trata-se de um certificado que atesta a implementação das medidas de segurança contra atos terroristas estabelecidas pelo Código Internacional de Proteção de Embarcações e Instalações Portuárias (ISPS Code, na sigla em inglês). O porto catarinense é o primeiro porto público da Região Sul a receber oficialmente o certificado. Índios: Embrapa realiza encontro de técnicosO primeiro encontro de técnicos da Embrapa que trabalham com povos indígenas e comunidades tradicionais termina hoje, na sede da Embrapa (Parque Estação Ecológica, no fim da W3 Norte). Os debates começaram na segunda-feira (13). Biodiesel: Rossetto toma café da manhã com parlamentares do NEO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, participa, às 8h30, de um café da manhã com a bancada do Nordeste na Câmara. O encontro será no restaurante do 10º andar, do anexo 4 da Câmara. Em pauta, o apoio dos parlamentares nordestinos ao programa brasileiro de biodiesel. Logística: senado analisa conservação de estradasA Comissão de Assuntos Econômicos realiza audiência pública para debater o estado de conservação e segurança das estradas brasileiras. Foi convidado para o debate o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. A reunião será em conjunto com as Comissões de Fiscalização e Controle e de Infra-Estrutura. O encontro começa às 10h, no plenário 19 da ala senador Alexandre Costa, do Senado. BC: Copom define nova taxa SELICA reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) termina hoje, na sede do Banco Central. O encontro, que começou ontem (14), discute a taxa básica de juros da economia (Selic), atualmente em 17,25% ao ano. FGV: IGP-10 será divulgadoA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de dezembro às 8h30 no site www.fgvdados.com.br e às 11h concede coletiva sobre o indicador na sede da fundação no Rio de Janeiro. IBGE: pesquisa de comércio será apresentadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30, na Coordenação de Comunicação Social do Instituto - Avenida Franklin Roosevelt, 166/9º andar - a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) referente a outubro de 2004. Tesouro/BC: nota sobre dívida pública será divulgadaO Tesouro Nacional e o Banco Central divulgam, a partir das 11 horas, nota para a imprensa sobre dívida pública mobiliária federal interna e mercado aberto. Depois, haverá entrevista coletiva no Ministério da Fazenda. Pão de açúcar: resultados de venda serão anunciadosO Pão de Açúcar anuncia hoje o resultados das vendas de novembro. O comunicado costuma sair após o fechamento do mercado. Cade: julgamento da fusão Molson/Coors será realizadoO Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem, entre os julgamentos previstos para hoje, a fusão da cervejaria canadense Molson - produtora da Bavária e da Kaiser - com a norte-americana Coors. Há ainda a expectativa de que o plenário do Cade decida a forma como será publicado acórdão sobre o veto à fusão da multinacional suíça Nestlé com a fábrica de Chocolates Garoto. CVM: Ambev deve ser julgadaA CVM faz hoje quatro julgamentos referentes a irregularidades no mercado de capitais. Um deles envolve a Ambev. Será na sede da instituição, rua Sete de Setembro 111/32 anda. A partir das 10h. EUA: Índice do FED/NY sai às 11h30; estoque de petróleo às 13h30O Federal Reserve Bank de Nova York divulga o índice de atividade industrial regional Empire State de dezembro nesta quarta-feira às 11h30 (de Brasília); economistas prevêem que o índice tenha subido para 20,5 em dezembro, de 19,8 em novembro. Às 13h30 (de Brasília), o American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia (EIA/DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques de petróleo bruto e derivados na semana até 10 de dezembro. A previsão média de dez analistas ouvidos pela Dow Jones para a variação no nível dos estoques de petróleo bruto é um crescimento de 430 mil barris; as previsões variaram entre uma queda de 2 milhões de barris e um crescimento de 2 milhões de barris.