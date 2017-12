Agenda: 15/12/2004 Café: vencedores de concurso da BSCA recebem prêmioOs 36 produtores de cafés especiais vencedores do 6º Concurso de Qualidade Café do Brasil vão participar na próxima quarta-feira (15), a partir das 16 horas, na Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), de cerimônia de entrega dos valores pagos pelo mercado internacional no leilão Cup of Excellence, realizado pela internet no dia 18 de novembro e que totalizou R$ 1.478.485,46 (ou US$ 528.030,52, considerando câmbio de R$ 2,90). Organizado pela BSCA (sigla em inglês para Associação Brasileira de Cafés Especiais), com o apoio do Ministério da Agricultura e da Apex-Brasil, o concurso e o programa Cup of Excellence vêm consolidando a imagem do Brasil como grande fornecedor de cafés especiais no mercado mundial. Café: governo realizará leilão de 80 mil sacasO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará o último leilão do ano dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.451), nesta quarta-feira (15). Serão ofertadas 80 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 10 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil.