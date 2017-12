Agenda: 15/12/2004 Café: vencedores de concurso da BSCA recebem prêmioOs 36 produtores de cafés especiais vencedores do 6º Concurso de Qualidade Café do Brasil vão participar na próxima quarta-feira (15), a partir das 16 horas, na Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), de cerimônia de entrega dos valores pagos pelo mercado internacional no leilão Cup of Excellence, realizado pela internet no dia 18 de novembro e que totalizou R$ 1.478.485,46 (ou US$ 528.030,52, considerando câmbio de R$ 2,90). Organizado pela BSCA (sigla em inglês para Associação Brasileira de Cafés Especiais), com o apoio do Ministério da Agricultura e da Apex-Brasil, o concurso e o programa Cup of Excellence vêm consolidando a imagem do Brasil como grande fornecedor de cafés especiais no mercado mundial. Café: governo realizará leilão de 80 mil sacasO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará o último leilão do ano dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.451), nesta quarta-feira (15). Serão ofertadas 80 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 10 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil. Agronegócio: parceria cria selo "produto de São Paulo"A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo e a SGS do Brasil firmam hoje, às 10 horas, parceria na área de certificação para empresas interessadas no Selo de Qualidade "Produto de São Paulo". O selo faz parte de um programa do Governo do Estado, lançado em 2003, para identificar produtos que apresentem qualidade superior diferenciada. As cadeias produtivas de café, carvão, suíno e algodão podem se habilitar ao selo e vários produtos já estampam em suas embalagens este diferencial de garantia de qualidade paulista. Está em estudo pela câmara setorial o lançamento de identificação específica para a cachaça, a ser lançada no segundo semestre de 2005. Milho: Conab realiza leilão de PEPA Conab realiza hoje leilão de PEP de milho. O leilão objetiva facilitar a remoção de estoques depositados no Cerrado para consumidores do Norte, Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo.