Agenda: 16/01/2006 Soja/Milho/Trigo: USDA divulga relatório semanal de embarquesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje o relatório semanal das inspeções do volume de soja, milho e trigo embarcado nos portos do país na semana anterior. Commodities: bolsas não abrem na 2ª feira; feriado nos EUAOs mercados futuros de soja, milho e trigo da Chicago Board Of Trade (CBOT) e açúcar, cacau, café, algodão e suco de laranja da New York Board Of Trade (Nybot) não operam hoje, feriado do Dia de Martin Luther King nos Estados Unidos.