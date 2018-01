Agenda: 16/01/2006 Commodities: bolsas nos EUA não abrem por causa de feriadoOs mercados futuros de soja, milho e trigo da Chicago Board Of Trade (CBOT) e açúcar, cacau, café, algodão e suco de laranja da New York Board Of Trade (Nybot) não operam hoje (16), feriado do Dia de Martin Luther King nos Estados Unidos. Grãos: USDA adia divulgação do relatório de embarquesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) não vai divulgar o relatório semanal das inspeções do volume de soja, milho e trigo embarcado nos portos do país na semana anterior. Hoje é feriado do Dia de Martin Luther King nos Estados Unidos. IEA: preços agrícolas devem ser divulgadosO Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, deve divulgar nesta segunda-feira (16) os preços agrícolas recebidos pelos produtores paulistas na primeira semana de janeiro. O levantamento considera as 19 principais atividades de agropecuária do Estado. Couromoda: Alckmin e Serra visitam eventoA abertura da maior feira de calçados, artigos esportivos e artefatos de couro da América Latina, a Couromoda (33ª edição), nesta segunda-feira, às 12h, vai reunir os dois adversários do PSDB à presidência da República, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito José Serra. Este é o primeiro encontro público dos dois, depois da ofensiva de Alckmin, que decidiu partir para o ataque na busca de ser o cabeça de chapa da legenda nas eleições de outubro. Outro pré-candidato à presidência da República nessas eleições, Germano Rigotto (PMDB-RS), também participa da abertura da Couromoda. O presidente Lula estará representado no evento pelo ministro Luiz Fernando Furlan, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Comércio exterior: sai resultado da balançaO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga o resultado da balança comercial relativo à segunda semana de janeiro às 10 horas. Às 15 horas, será divulgado o detalhamento do resultado. BC: pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central divulga, hoje de manhã, a pesquisa semanal Focos, contendo previsões das maiores instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos e financeiros. Na pesquisa anterior, projeções ficaram estáveis para o IPCA de 2006, em 4,50%. Para o PIB, projeções ficaram em 2,40% para 2005 e 3,50% para 2006. Analistas esperam revisões pontuais do IPCA, para cima, e do PIB, para baixo. FGV: IPC-S sai hojeA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8h o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 15 de janeiro. A estimativa dos analistas ouvidos pela AE varia de 0,68% a 0,82%, com mediana de 0,74%. Às 11h a FGV concede coletiva de imprensa sobre o indicador. Congresso: atividades são retomadasEstá marcado para hoje o início dos trabalhos dos plenários da Câmara e do Senado no período de convocação extraordinária. Antes da votação de qualquer projeto, porém, é necessária a apreciação de duas MPs: a que abre crédito extra de R$ 673,6 milhões para o Ministério dos Transportes e a que autoriza cobranças judiciais de créditos da União no Exterior referentes ao seguro com recursos do Fundo de Garantia à Exportação e de financiamentos não pagos do Programa de Financiamento às Exportações. Presidência: Lula visita obras no NordesteO presidente Luiz Inácio Lula da Silva inspeciona obras de duplicação da BR-101 Nordeste, tocadas pelo Exército, nos acessos a Natal (RN), João Pessoa (PB) e Recife (PE).