Agenda: 16/09/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Café: Ufla e Emater promovem encontro e simpósio em Lavras (MG)A Universidade Federal de Lavras (Ufla) e a Emater-MG vão realizar o X Encontro Sul Mineiro de Cafeicultura nesta quinta-feira (16) e o V Simpósio de Pesquisa Cafeeira do Sul de Minas. As inscrições são gratuitas e o almoço por conta do evento no dia 16. Mais informações pelo site http://www.ufla.br/eventos/cafeicultura ou pelo telefone (35)3821-0010 da Emater-MG Unidade Regional de Lavras (MG)