Agenda: 16/09/2004 Biossegurança: projeto deve ser votado no Senado hojeO Senado realiza sessão plenária nesta quinta-feira (16), a partir das 10 horas, para apreciar o projeto que cria a Lei de Biossegurança, após aprovação ontem (15) pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Mas, se o projeto for aprovado, não o será em definitivo, pois o texto terá de ser submetido novamente à apreciação do plenário da Câmara, onde a pauta está trancada por 16 medidas provisórias. Na pauta, ainda, o projeto de lei de informática e a medida provisória que isenta de impostos a importação de equipamentos para pesquisa científica.. CNA: pesquisa com 3 mil produtores será divulgadaO presidente da CNA, Antônio Ernesto de Salvo, concede entrevista coletiva hoje para detalhar a conclusão do Projeto Conhecer. É uma pesquisa feita entre julho e agosto, que ouviu mais de três mil produtores de todo o País. A consulta comprovou que quase 90% dos produtores rurais precisam de financiamento para produzir e que boa parte acaba recorrendo a financiamentos com juros de mercado, pois não consegue ter acesso a crédito rural equalizado de 8,75% ao ano. Também participam da coletiva, na sede da CNA, em Brasília, os presidentes da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Macel Caixeta; e da Comissão Nacional de Crédito Rural da CNA, Carlos Sperotto. Logística: Feitrans 2004 espera R$ 15 milhões em negóciosA Feira de Negócios, Tecnologia e Logística do Transporte (Feitrans 2004), ocorre em Ribeirão Preto a partir desta quinta-feira (16) até Domingo (19). A Feitrans 2004, promovida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Ribeirão Preto e Região (Sindetrans) e pelo Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Ribeirão Preto (SCAVR-RP), mostrará aos visitantes novidades sobre veículos, equipamentos, serviços e soluções para logística. A feira ocorre no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto das 14 às 22 horas, do dia 16 ao 18 de setembro, e das 10 às 18 horas, no dia 19. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Trigo: Ministério detalha hoje lançamento dos contratos de opçãoO secretário de política agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekin, concede hoje às 9h30, entrevista coletiva para detalhar o lançamento dos contratos de opção para o trigo. A entrevista será no Ministério da Agricultura, em Brasília. Agronegócio: Rodrigues viajará para MontevidéuO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa, de hoje a 18 de setembro, do Ciclo de Conferências - Políticas de Estado: "El Agro em Los Tiempos que Vienem", em Montevidéu, no Uruguai. Cachaça: Ministério da Agricultura instala hoje câmara setorialO secretário de Produção e Comercialização, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Linneu Costa Lima, instala a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, às 9h, no auditório da Delegacia Federal de Agricultura, em São Paulo (R. 13 de Maio 1558 Bela Vista). A cachaça, segundo a Associação Brasileira de Bebidas (Abrade), é a primeira bebida destilada mais consumida no Brasil e a terceira no ranking mundial. A expectativa é de que a criação da câmara ajude a implementar políticas que impulsionem o crescimento do setor. Café: Ufla e Emater promovem encontro e simpósio em Lavras (MG)A Universidade Federal de Lavras (Ufla) e a Emater-MG vão realizar o X Encontro Sul Mineiro de Cafeicultura nesta quinta-feira (16) e o V Simpósio de Pesquisa Cafeeira do Sul de Minas. As inscrições são gratuitas e o almoço por conta do evento no dia 16. Mais informações pelo site http://www.ufla.br/eventos/cafeicultura ou pelo telefone (35)3821-0010 da Emater-MG Unidade Regional de Lavras (MG) Trigo: Embrapa Cerrados e Embrapa Trigo promovem dia de campo"A Cultura do Trigo no Cerrado" é o Dia de Campo que a Embrapa Cerrados, a Embrapa Trigo e a Coopa-DF promoverão nesta quinta-feira (16). O evento será realizado na Fazenda São Nicolau, no PAD-DF, e terá as presenças do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, e do diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, Clayton Campanhola, que participarão da abertura do evento, além do chefe-geral da Embrapa Cerrados, Roberto Teixeira Alves, e o da Embrapa Trigo, Erivelton Scherer Roman. Café: grupo de cafés especiais se reúne em Seattle, EUAA reunião anual de comitês técnicos (Annual Joint Board Committee Meetings) da Specialty Coffee Association of America (SCAA), entidade norte-americana que congrega mais de 2.500 associados, acontece de hoje a 18 no hotel Grand Hyatt, em Seattle, Estados Unidos. O objetivo é definir todas as ações que serão conduzidas nos próximos 12 meses, assim como distribuir as tarefas entre os integrantes de cada um dos comitês. A SCAA foi criada em 1982 por um grupo de profissionais que procurava um fórum comum para discutir temas e definir o padrão para o comércio de cafés especiais. Hoje, é uma das maiores associações de classe do mundo - e, pela primeira vez, está sendo presidida por um brasileiro: o santista Christian Wolthers, da Blaser & Wolthers Coffee, empresa que importa cafés especiais do Brasil para os Estados Unidos desde 1995. Edgard Bressani, diretor-executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), também participa da reunião. Questão agrária: Rossetto estará no Espírito SantoO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, entrega a documentação de um imóvel rural de 57,6 hectares aos membros da Associação de Jovens da Primeira Terra do Caparaó, às 10h, na praça do Ginásio de Esportes, no município de Iúna (ES). Os integrantes da Associação, nove homens e uma mulher, foram beneficiados pela linha Nossa Primeira Terra, do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). Logo após, o ministro segue para Cachoeiro do Itapemirim (ES) onde, às 12h, almoça com pequenos produtores rurais. Às 14h30, já em São José do Calçado (ES), apresenta o plano safra da agricultura familiar para trabalhadores rurais. Depois, viaja para Vitória. Às 16h30, na sede do Incra, Rossetto lança o Programa Estadual de Documentação de Trabalhadoras Rurais e assina convênio com o governo capixaba para a identificação de áreas remanescentes de quilombos no Estado. Biodiesel: encontro ocorrerá em Recife (PE)O 1º Encontro da Rede Biodiesel será realizado hoje, no Recife (auditório da empresa Pernambuco Participações). O evento reúne técnicos dos ministérios de Minas e Energia, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Agrário, e representantes da Petrobras, Ibama, Chesf e universidades. Em pauta, as vantagens do uso do biodiesel, combustível mais econômico e menos poluente, obtido a partir da extração do óleo da mamona. Frutal: semana internacional termina em Fortaleza (CE)A 11 Semana Internacional de Fruticultura, Floricultura e Agroindústria (Frutal) termina, no Centro de Convenções Edson Queiroz, em Fortaleza. O evento.cujo tema central é "Exportação e Cooperativismo", começou na segunda-feira (13). Paralelamente estão sendo realizados, no mesmo local, a Agriflor Brasil 2004 a maior feira de flores do mundo a Flor Pará, mostra de produtos da Região Norte, e o 3º Simpósio Internacional de Frutas Tropicais e Subtropicais. Brasil/Japão: Lula receberá primeiro-ministro KoizumiO presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, às 11h, no Palácio do Planalto, o primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi. Na pauta do encontro, as relações nipo-brasileiras. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, estará presente. Às 12h30, Koizumi será homenageado com um almoço oferecido pelo presidente brasileiro, no Palácio do Itamaraty. ExpoAbras: organizadores fazem balanço do eventoA 38 Convenção Nacional dos Supermercados (Expo Abras 2004) termina, no Riocentro, no Rio de Janeiro. Às 14h, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Carlos Oliveira, dá entrevista coletiva para fazer um balanço da feira e anunciar os índices de faturamento do setor em agosto. A Expo Abras começou na segunda-feira (13). Também hoje, no mesmo local, termina a 34 Feira Internacional de Produtos, Serviços, Equipamentos e Tecnologia para Supermercados, realizada paralelamente à Expo Abras. Turismo rural: Feira ocorre em São PauloO secretário da Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini, participa da abertura da 1 Feira de Turismo Rural (Feiratur), às 11h, no Frei Caneca Convention, em São Paulo. Na ocasião, ele vai lançar o Programa Nacional de Turismo Rural para a Agricultura Familiar para o ano safra 2004/2005. Greve: bancários do RJ realizam assembléiaOs bancários do Rio de Janeiro realizam assembléia, às 16h, na Galeria dos Empregados do Comércio, no centro da cidade (Av. Rio Branco). A categoria está em greve desde ontem (15) após rejeitar a proposta de reajusta salarial apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). Os bancários de bancos públicos e privados reivindicam reposição de 25%, 14º salário, 13º em tíquete e participação nos lucros e resultados (PLR) de um salário mais R$ 1.200,00. RF: arrecadação de agosto será divulgadaA Secretaria da Receita Federal divulga às 11 horas o resultado da arrecadação de impostos e contribuições federais relativa ao mês de agosto. IBGE: pesquisa sobre emprego, salário na indústria e serviçosO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os resultados de julho da pesquisa de emprego e salário na indústria. O IBGE divulga, ainda, às 10h, duas pesquisas do setor de serviços: a anual referente a 2002 e o suplemento de produtos e serviços relativa a 2001 e 2002. A divulgação será às 10h no auditório do 11o andar da sede do Instituto na Av. Franklin Roosevelt, 166. Unctad: relatório será divulgadoA Unctad (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento) divulga às 15 horas, no escritório da Cepal em Brasília, a publicação Trade and Development Report 2004, que traz dados e análises sobre o cenário mundial e suas perspectivas. Escritório da Cepal fica no 17º andar do Ed. BNDES (Setor Bancário Sul). CNI: Lula entrega prêmio gestor eficiente da merendaO presidente Lula participa, a partir das 20 horas, da cerimônia de entrega do Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar - Edição 2004. Local: Auditório da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Eleições: Marta fala ao Grupo EstadoAs empresas do Grupo Estado - jornais o Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, Agência Estado e Rádio Eldorado - realizam às 10 horas a terceira das quatro entrevistas da série Eleições 2004 no Estadão, com os candidatos melhor colocados nas pesquisas de intenção de votos para a prefeitura de São Paulo. A participante de hoje é a prefeita Marta Suplicy, candidata à reeleição pelo PT, Marta Suplicy, que responderá a perguntas dos jornalistas Fausto Macedo (Estado), Luiz Fernando Gomes (Jornal da Tarde), Ana Paula Scinocca (Agência Estado) e Fabiana Novello (Rádio Eldorado). A mediação será feita pelo jornalista Roberto Godoy, de O Estado de S. Paulo.