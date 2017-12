Agenda: 16/09/2004 Logística: Feitrans 2004 espera R$ 15 milhões em negóciosRibeirão Preto, 8 - A Feira de Negócios, Tecnologia e Logística do Transporte (Feitrans 2004), que ocorre em Ribeirão Preto a partir desta quinta-feira (16) até Domingo (19), receberá, nessa segunda edição, 50 empresas e deve movimentar R$ 15 milhões em negócios, o dobro do ano passado. A cidade do interior paulista é considerada um pólo do setor de transporte, já que a região reúne 1.720 transportadoras, cerca de 35 mil caminhoneiros autônomos, têm um dos maiores mercados de reposição de peças para veículos pesados e o quinto maior volume de carga transportada do País. A Feitrans 2004, promovida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Ribeirão Preto e Região (Sindetrans) e pelo Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Ribeirão Preto (SCAVR-RP), mostrará aos visitantes novidades sobre veículos, equipamentos, serviços e soluções para logística. A feira ocorre no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto das 14 às 22 horas, do dia 16 ao 18 de setembro, e das 10 às 18 horas, no dia 19. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Café: Ufla e Emater promovem encontro e simpósio em Lavras (MG)A Universidade Federal de Lavras (Ufla) e a Emater-MG vão realizar o X Encontro Sul Mineiro de Cafeicultura nesta quinta-feira (16) e o V Simpósio de Pesquisa Cafeeira do Sul de Minas. As inscrições são gratuitas e o almoço por conta do evento no dia 16. Mais informações pelo site http://www.ufla.br/eventos/cafeicultura ou pelo telefone (35)3821-0010 da Emater-MG Unidade Regional de Lavras (MG) Trigo: Embrapa Cerrados e Embrapa Trigo promovem dia de campo"A Cultura do Trigo no Cerrado" é o Dia de Campo que a Embrapa Cerrados, a Embrapa Trigo e a Coopa-DF promoverão hoje. O evento será realizado na Fazenda São Nicolau, no PAD-DF, e terá as presenças do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, e do diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, Clayton Campanhola, que participarão da abertura do evento, além do chefe-geral da Embrapa Cerrados, Roberto Teixeira Alves, e o da Embrapa Trigo, Erivelton Scherer Roman. No encontro, haverá palestras sobre as variedades de trigo para o Cerrado, as doenças da cultura do trigo e o manejo do trigo no Cerrado. Além de fornecer informações aos produtores participantes, o objetivo do encontro é fomentar a triticultura no Cerrado, onde, no sistema irrigado, o grão atinge a maior produtividade do Brasil. No ano passado, a variedade BRS 207 alcançou o rendimento de 7,48 t/ha em uma fazendo no Alto Parnaíba, em Minas Gerais, batendo o recorde nacional de produtividade. De modo geral, a produtividade média do trigo irrigado no Cerrado é quase o dobro do trigo do sul do país. Café: grupo de cafés especiais se reúne em Seattle, EUAA reunião anual de comitês técnicos (Annual Joint Board Committee Meetings) da Specialty Coffee Association of America (SCAA), entidade norte-americana que congrega mais de 2.500 associados, acontece de hoje a 18 no hotel Grand Hyatt, em Seattle, Estados Unidos. O objetivo é definir todas as ações que serão conduzidas nos próximos 12 meses, assim como distribuir as tarefas entre os integrantes de cada um dos comitês. A SCAA foi criada em 1982 por um grupo de profissionais que procurava um fórum comum para discutir temas e definir o padrão para o comércio de cafés especiais. Hoje, é uma das maiores associações de classe do mundo - e, pela primeira vez, está sendo presidida por um brasileiro: o santista Christian Wolthers, da Blaser & Wolthers Coffee, empresa que importa cafés especiais do Brasil para os Estados Unidos desde 1995. Edgard Bressani, diretor-executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), também participa da reunião.