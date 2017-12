Agenda: 16/11/2004 Presidente da China vem a SP e participa de seminário e workshopO presidente da República Popular da China, Hu Jintao, vem a SP e participa de seminário organizado pelo Conselho Empresarial Brasil-China, responsável Sr. Renato Amorin, ex-secretário da Embaixada do Brasil na China. E do Work Shop organizado pelo Consulado juntamente com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil China (CCIBC. Biocombustível: pólo nacional será instalado em Piracicaba (SP)A instalação do Pólo Nacional de Biocombustíveis, lançado em janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi adiada mais uma vez. Prevista inicialmente para o próximo dia 5 de novembro, a cerimônia foi transferida para esta terça-feira (16), na sede da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba (SP). Além do ministro Roberto Rodrigues, da Agricultura, deverá estar presente no evento a ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, políticos e técnicos que irão participar de um workshop sobre as prioridades do Pólo, que deverá centralizar as pesquisas sobre biocombustíveis no País, em particular o biodiesel. No evento está prevista ainda a assinatura do contrato de parceria entre o governo federal e a Esalq/USP que prevê a liberação de R$ 100 mil para tornar viável o centro. Transgênicos: seminário na Embrapa Cerrados avalia pesquisasA Embrapa Cerrados (Planaltina- DF), unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, realiza hoje e amanhã o II Seminário sobre Transgênicos. O evento abordará desde as pesquisas desenvolvidas com transgênicos, a questão de biossegurança na produção desses produtos e o programa de soja transgênica na Embrapa Cerrados. Os coordenadores técnicos do Seminário são os pesquisadores Fábio Gelape Faleiro e Solange Rocha, que contam com assessoria do pesquisador Josefino de Freitas Fialho. A seguir a programação de hoje: 16 de novembro 9h30- A pesquisa com transgênicos - Estado da Arte (Fábio Gelape Faleiro) 10h30- A Biossegurança dos transgênicos (Solange Rocha Monteiro de Andrade) 11h30- A comissão interna de biossegurança (CIBio) da Embrapa Cerrados (Solange Rocha Monteiro de Andrade)