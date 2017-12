Agenda: 16/11/2004 Presidente da China vem a SP e participa de seminário e workshopO presidente da República Popular da China, Hu Jintao, vem a SP e participa de seminário organizado pelo Conselho Empresarial Brasil-China, responsável Sr. Renato Amorin, ex-secretário da Embaixada do Brasil na China. E do Work Shop organizado pelo Consulado juntamente com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil China (CCIBC. Biocombustível: pólo nacional será instalado em Piracicaba (SP)Acontece hoje a instalação do Pólo Nacional de Biocombustíveis, que havia sido adiada no último dia 5 de novembro. A cerimônia será na sede da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba (SP). Além do ministro Roberto Rodrigues, da Agricultura, deverá estar presente no evento a ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, políticos e técnicos que irão participar do Seminário Internacional sobre Biocombustíveis. No evento está prevista ainda a assinatura do contrato de parceria entre o governo federal e a Esalq/USP que prevê a liberação de R$ 100 mil para tornar viável o centro. Veja a abaixo a programação: 10:00 - Abertura ROBERTO RODRIGUES - Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento DILMA ROUSSEF - Ministra de Minas e Energia GERALDO ALCKMIN - Governador do Estado de São Paulo ADOLPHO JOSÉ MELFI - Reitor da USP ANTONIO DUARTE NOGUEIRA - Secretário da Agricultura de São Paulo JOÃO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES - Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo JOSÉ MACHADO - Prefeito Municipal de Piracicaba JOSÉ ROBERTO POSTALI PARRA - Diretor da ESALQ ALOISIO MERCADANTE - Senador ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME - Deputado Federal ARNALDO JARDIM - Deputado Estadual 10:30 - Tema A: 1) Energia - Matriz - Perspectivas Palestrante - Ministra DILMA ROUSSEF Chairman - Prof. ROGÉRIO CERQUEIRA LEITE - UNICAMP Debatedores: CARLOS FRANCISCO LESSA - Presidente BNDES ANTÔNIO ERMIRIO DE MORAES - Privado SUANI COELHO - CENBIO - Academia 2) Contribuição e visão estratégica do Pólo Nacional de Biocombustíveis Apresentação - LUIZ CARLOS CORRÊA CARVALHO - Presidente da Câmara Setorial de Açúcar e Álcool - CONSAGRO Intervalo para café 11:45 - Tema B - Biodiesel Palestrante - Prof. EXPEDITO PARENTE - Presidente da TECBIO Chairman - MARCIO LOPES DE FREITAS - Presidente OCB Debatedores: MARIA DAS GRAÇAS FOSTER - Secretária de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia CARLOS LOVATELLI - Presidente ABIOVE JOSÉ GERALDO EUGÊNIO DE FRANÇA - EMBRAPA Almoço: 13:00 - 14:15h 14:30h Tema C - 1. Políticas Públicas e Oportunidades em Biocombustíveis Palestrante: LEONARDO VILELA - Presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados Chairman: Luiz Rodolfo Landim Machado - Diretor Presidente da BR Distribuidora Debatedores: HENRY JOSEPH JR.- ANFAVEA INACY SACHS - SEBRAE SUSANA KAHN - UFRJ/COPPE 15:30h 2. A questão do Carbono WEBER ANTONIO NEVES DO AMARAL - ESALQ/USP 16:00h 3. Logística/ Infraestrutura JOSÉ VICENTE CAIXETA - ESALQ/USP 16:30h Palestra Dr. ELIEZER BATISTA - FIRJAN 17:00h Encerramento Ministro ROBERTO RODRIGUES Transgênicos: seminário na Embrapa Cerrados avalia pesquisasA Embrapa Cerrados (Planaltina- DF), unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, realiza hoje e amanhã o II Seminário sobre Transgênicos. O evento abordará desde as pesquisas desenvolvidas com transgênicos, a questão de biossegurança na produção desses produtos e o programa de soja transgênica na Embrapa Cerrados. Os coordenadores técnicos do Seminário são os pesquisadores Fábio Gelape Faleiro e Solange Rocha, que contam com assessoria do pesquisador Josefino de Freitas Fialho. A seguir a programação de hoje: 16 de novembro 9h30- A pesquisa com transgênicos - Estado da Arte (Fábio Gelape Faleiro) 10h30- A Biossegurança dos transgênicos (Solange Rocha Monteiro de Andrade) 11h30- A comissão interna de biossegurança (CIBio) da Embrapa Cerrados (Solange Rocha Monteiro de Andrade) Óleo de palma: bolsa da Malásia reabre amanhãA bolsa de derivativos da Malásia (BMD) ficará fechada até amanhã(16). A bolsa está fechada desde o dia 11 de novembro por conta dos feriados nacionais do país: Deepavali, tradicional ?Festival das Luzes? dos hindus; e Hari Raya, celebração do fim Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos.