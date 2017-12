Agenda: 16/12/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Embrapa: Pecuária Sudeste realiza dia de campo sobre carneA Embrapa Pecuária Sudeste realiza hoje dia de campo sobre Sistemas de produção intensiva de bovinos de carne (corte). Inscrições e informações: (16) 3361-5611. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, Km 234, São Carlos (SP). IBGE: prognóstico e levantamento de safra serão anunciadosA partir das 9h30, serão divulgados no site www.ibge.gov.br, na seção Notícias, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de novembro, o 2º prognóstico da safra de 2005 e os resultados do 3º trimestre de 2004 da pecuária, com informações sobre o abate de bovinos, suínos e aves, além de produção de leite, de couro de bovinos e de ovos de galinha. O coordenador de Agropecuária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dará atendimento à imprensa pelos telefones (21) 2142-4651/0919/8787/0890. IBGE: pesquisa sobre estado nutricional de adultos sai hojeO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, em coletiva às 10 horas, no auditório da Avenida Chile, 500, Rio de Janeiro, a segunda parte dos resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003, feita em parceria com o Ministério da Saúde. Serão apresentados dados sobre o estado nutricional dos adultos de 20 anos ou mais de idade, além de informações sobre as quantidades da aquisição alimentar domiciliar per capita da população brasileira, em diferentes detalhamentos geográficos, classes de rendimentos e formas de aquisição. Agronegócio: CNA anuncia resultados de exportação e PIBA Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) anuncia, às 11 horas, os resultados de exportação do agronegócio e o último balanço do PIB do setor. Durante a entrevista, serão também divulgados os resultados da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que informa quem produz o quê, no Brasil, quando e onde. Mercosul: Rodrigues e Furlan participam de reunião em BHOs ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participam da 27ª Reunião do Conselho do Mercado Comum (Mercosul), às 11h, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Neste segundo dia do encontro, estarão presentes representantes da Colômbia, Equador, Guiana, Índia, México, Panamá, Suriname e Trinidad e Tobago; do Sistema de Integração Centro-Americano (bloco composto por Costa Rica, Panamá, Belize, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Honduras e República Dominicana) e da União Aduaneira da África Austral (bloco econômico que reúne África do Sul, Lesoto, Botsuana, Suazilândia e Namíbia). Trigo: Wedekin debate plantio em Porto AlegreO secretário de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ivan Wedekin, participa do debate "Trigo: Sim ou Não?", às 9h30, no auditório da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), em Porto Alegre. Em pauta, a classificação, armazenagem, produção e comercialização do grão e as políticas públicas para a cadeia do trigo. Fome Zero: programa recebe 2 toneladas de arroz no RSO Programa Fome Zero da capital gaúcha recebe 2 toneladas de arroz e cestas de hortigranjeiros doadas pelos agricultores da Cooperativa Central dos Assentamentos do Rio Grande do Sul (Coceargs), às 11h, no Mercado Público Central, em Porto Alegre. A ação é resultado de convênio firmado pela prefeitura com os cooperativados durante a inauguração da Loja da Reforma Agrária no Mercado Público, no centro da cidade, em março de 2003. Uma das contrapartidas do convênio é a doação de alimentos para o Fome Zero. Camarão: produtores do RS iniciam nova técnica de cultivoPescadores de Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, iniciam hoje uma nova técnica de cultivo coletivo de camarão em cercado. Às 16h, os técnicos da Emater/RS-Ascar soltarão filhotes do crustáceo em duas unidades de observação, na Lagoa do Armazém. O objetivo é estender a safra do camarão até a Semana Santa, principal época de consumo, ampliando a geração de renda para os pescadores locais. Frutas: Odacir Klein faz balanço do setor em Porto AlegreO secretário da Agricultura e Abastecimento do Rio Grande do Sul, Odacir Klein, o coordenador do Programa Estadual de Fruticultura (Profruta/RS), Afonso Hamm, e o presidente da Emater no Estado, Caio Rocha, apresentam o balanço dos investimentos gaúchos em fruticultura em 2004, às 12h, em Porto Alegre. Serão divulgados os valores financiados, investimentos por cultura e diagnóstico por regiões, e as perspectivas para o setor em 2005. Representantes das mais de 30 entidades do Profruta/RS também estarão presentes. Clima: seminário termina hoje em Cachoeira PaulistaO1º Seminário sobre Meteorologia por Satélite e Clima Mundial termina hoje, no Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe/MCT), em Cachoeira Paulista (SP). Participam cerca de 40 meteorologistas, professores e pesquisadores de instituições brasileiras e da América Latina. Em debate, entre outros assuntos, o fenômeno El Niño, a variabilidade climática na América Latina e as mudanças climáticas. O encontro, que começou na terça-feira (14), conta com o apoio do Inpe, da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Divisão de Espaço Exterior, da Organização das Nações Unidas (ONU). Bicombustíveis: Furlan assina entendimento com ParaguaiO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, encontra-se com o ministro da Indústria e Comércio da África do Sul, Mandisi Mpahlwa, às 15h., no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Logo após (15h30), reúne-se com representantes da Fundação Dom Cabral. Às 16h, no mesmo local, assina memorando de entendimento com dirigentes do Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai para a cooperação na área de bicombustíveis. Às 17h30, ainda no Palácio das Artes, Furlan reúne-se com o ministro das Relações Exteriores do México, Ernesto Derbez. Logística: Lula discute Rodovia TransnordestinaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 10h, no Palácio do Planalto, de reunião sobre a rodovia Transnordestina. Às 12h, viaja para Belo Horizonte. CMN: Palocci presidirá reuniãoO ministro da Fazenda, Antonio Palocci, coordena a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), às 9h, no Ministério. No início da tarde, viaja para Belo Horizonte. Entre outros assuntos, tratará da definição da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para o primeiro trimestre de 2005. Agricultura familiar: Rossetto concede entrevistaO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, dá entrevista coletiva, às 14h30, para divulgar o resultado de uma pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) sobre o Produto Interno Bruto (PIB) da Agricultura Familiar no Brasil. É a primeira vez que o governo federal faz um levantamento dessa natureza. Diplomacia: Lula estará hoje em Belo HorizonteO presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, às 15h, no Ouro Minas Palace Hotel,em Belo Horizonte. Às 17h15, encontra-se com o presidente da Bolívia, Carlos Mesa. À noite (20h10), o presidente visita o Museu de Artes e Ofícios, também na capital mineira e, em seguida (20h30), comparece a um jantar oferecido pelo governador Aécio Neves aos chefes de Estado que participarão da Reunião de Cúpula do Mercosul, que ocorrerá amanhã (17), em Ouro Preto (MG). Acompanha o presidente o ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes. FGV: segunda prévia do IGP-M sai hojeA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga a segunda prévia do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) de dezembro às 8h30 no site www.fgvdados.com.br Detalhamos os dados com entrevista com técnicos da FGV. CNI: balanço da atividade industrial será divulgadoA Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga às 12h30 a edição especial do Informe Conjuntural - Economia Brasileira Desempenho e Perspectivas. O documento apresenta um balanço da economia em 2004 e as expectativas para 2005 e será distribuído durante almoço de confraternização do presidente da CNI, Armando Monteiro Neto, e membros das diretorias do Sistema CNI, Sesi, Senai e IEL com jornalistas. Casa Civil: Dirceu apresenta balanço do governo às 11 horasO ministro-chefe da Casa Civil apresenta, às 11 horas, no Palácio do Planalto, um balanço da administração em 2004. BM&F: Levy participa de almoçoO secretário do Tesouro, Joaquim Levy, participa às 12h30 de almoço na Bolsa de Mercadorias & Futuros para a apresentação do Contrato Futuro de IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado). Atualmente, o IPCA corrige a maioria dos contratos de concessionárias de serviços públicos, parte da dívida pública (NTN-B) e baliza a definição da meta inflacionária. O novo contrato, além de oferecer possibilidade de hedge (proteção) aos agentes econômicos com posições atreladas a esse índice de inflação, será uma ferramenta auxiliar do governo para mudanças no perfil da dívida pública, podendo facilitar o processo de migração de títulos referenciados na chamada taxa Selic para papéis referenciados em inflação. CVM: três processos serão julgadosO colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) julga três processos. Um deles envolve a corretora RMC e o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalis. Outro julgamento é o referente à Arbi e papéis da Modata, Ficap e CBC Cartuchos e o terceiro é referente à Ambev. Fiesp: Genro e Iglesias participam de eventoO ministro da Educação, Tarso Genro, lança às 12h30, na Fiesp, a chamada pública para as empresas gestoras do projeto Escola de Fábrica, em evento que contará com as presenças do presidente da entidade industrial, Paulo Skaf, e do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Enrique Iglesias. EUA: auxílio-desemprego e déficit em conta corrente saem às 11h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 11 de dezembro, às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 14 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é 340 mil pedidos, 17 mil a menos do que na semana anterior. Também às 11h30 (de Brasília), o Departamento do Comércio divulga o déficit do balanço de pagamentos em conta corrente do terceiro trimestre. A mediana das previsões de 16 economistas consultados é um déficit de US$ 170,6 bilhões no terceiro trimestre (após déficits de US$ 166,2 bilhões no segundo trimestre, US$ 147,2 bilhões no primeiro trimestre e US$ 140,7 bilhões na média dos seis últimos trimestres).