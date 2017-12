Agenda: 16/12/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Embrapa Pecuária Sudeste realiza dia de campo sobre produção de carneA Embrapa Pecuária Sudeste realiza hoje dia de campo sobre Sistemas de produção intensiva de bovinos de carne (corte). Inscrições e informações: (16) 3361-5611. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, Km 234, São Carlos-SP. IBGE divulga prognóstico de safra e levantamento da produçãoA partir das 9h30, serão divulgados no site www.ibge.gov.br, na seção Notícias, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de novembro, o 2º prognóstico da safra de 2005 e os resultados do 3º trimestre de 2004 da pecuária, com informações sobre o abate de bovinos, suínos e aves, além de produção de leite, de couro de bovinos e de ovos de galinha. O Coordenador de Agropecuária do IBGE dará atendimento à imprensa pelos telefones (Rio) 21 2142-4651 / 0919 / 8787 / 0890. IBGE divulga pesquisa sobre o estado nutricional de adultosO IBGE divulga, em coletiva às 10 horas, no auditório da Avenida Chile, 500, Rio de Janeiro, a segunda parte dos resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003, feita em parceria com o Ministério da Saúde. Serão apresentados dados sobre o estado nutricional dos adultos de 20 anos ou mais de idade, além de informações sobre as quantidades da aquisição alimentar domiciliar per capita da população brasileira, em diferentes detalhamentos geográficos, classes de rendimentos e formas de aquisição.