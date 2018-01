Agenda: 17/01/2006 Café: GCA deve divulgar volume dos estoques nos EUAA Associação de Café Verde dos Estados Unidos (GCA, na sigla em inglês) deve divulgar nesta terça-feira (17) o volume dos estoques do produto, referente ao mês de dezembro. Em novembro, os estoques diminuíram 292.512 sacas para 4.874.998 sacas de 60 quilos. Commodities: USDA divulga hoje relatório semanal de embarquesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 14 horas de Brasília, o relatório semanal das inspeções dos embarques de soja, milho e trigo. O relatório é divulgado às segundas-feiras, mas foi adiado por conta do feriado do dia de Martin Luther King, ontem.