Agenda: 17/01/2006 Suínos: comitiva de SC discute na Rússia suspensão de embargoUma comitiva de Santa Catarina, liderada pelo governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB), reúne-se nesta terça-feira (17) com o ministro da Agricultura russo, Alexey Gordeev, para discutir a suspensão do embargo às importações de carne suína do Estado. O presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Carne Suína (Abipecs), Pedro de Camargo Neto, participa da comitiva e acredita que o embargo da Rússia às importações de carne suína brasileira será suspenso até o fim do mês já que os estoques do país começaram a baixar e os importadores locais começarão a pressionar pelo fim da proibição. O embargo foi imposto em 13 de dezembro a vários Estados brasileiros depois da ocorrência de focos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e Paraná. A proibição atinge as exportações brasileiras de carne suína, bovina e de aves. A Rússia compra cerca de 60% das exportações da carne catarinense. Café: GCA deve anunciar volume dos estoques nos EUAA Associação de Café Verde dos Estados Unidos (GCA, na sigla em inglês) deve divulgar nesta terça-feira (17) o volume dos estoques do produto, referente ao mês de dezembro. Em novembro, os estoques diminuíram 292.512 sacas para 4.874.998 sacas de 60 quilos. Commodities: USDA divulga hoje relatório semanal de embarquesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 14 horas de Brasília, o relatório semanal das inspeções dos embarques de soja, milho e trigo. O relatório é normalmente divulgado às segundas-feiras, mas foi adiado por conta do feriado do dia de Martin Luther King, ontem. Biossegurança: Marina concede entrevistaA ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o secretário-executivo da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), o argelino Ahmed Djoglaf, concedem entrevista coletiva, às 16h30, no ministério. Eles vão falar sobre os preparativos para a 8ª Conferência das Partes da CDB e da 3ª Reunião das Partes do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. Os dois encontros serão realizados de 20 a 31 de março, em Curitiba. IBGE: pesquisa mostra vendas do comércioO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30 a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de novembro. As expectativas são de um crescimento dessazonalizado ante outubro de 0,45% a 1,50% (mediana de 0,60%) e de 3,85% a 8,00% (mediana de 4,70%) na comparação com o mesmo mês de 2004. IBGE: emprego na indústria será divulgadoO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30 a Pesquisa Industrial Mensal: Emprego e Salário, também de novembro. Logística: Nascimento reúne-se com presidente do TCUO ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, tem às 14 horas uma audiência com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Adilson Motta, e outros ministros desse tribunal para falar da operação tapa-buracos em rodovias federais. É possível que também participe do encontro a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. O ministro dos Transportes deverá reforçar o pedido para que o TCU fiscalize as obras da operação tapa-buracos e defender a dispensa de licitação na contratação das empreiteiras. O ministro Adilson Motta já disse que discorda da dispensa de licitação. CNI: indicadores industriais saem hojeA Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga, a partir das 10 horas, seus Indicadores Industriais relativos ao mês de novembro/2005. Às 10h30, o coordenador da Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, dá entrevista coletiva para comentar as informações. Ciesp: levantamento revela nível de emprego de dezembroBoris Tabacof, diretor do Departamento de Economia (Decon) do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), dará coletiva às 11h para divulgar os resultados da pesquisa de nível de emprego regional referente a dezembro e ao fechamento do ano de 2005. O resultado de dezembro, normalmente fraco em função das demissões de fim de ano, é o pior registrado desde 2001. Durante a coletiva, também será divulgado um estudo do Ciesp sobre os cenários para a economia brasileira em 2006. BC: primeira reunião do ano do Copom começa hojeO Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, inicia hoje sua primeira reunião do ano. O encontro termina amanhã, quando será divulgada uma decisão sobre a taxa básica (Selic) de juros da economia. A taxa Selic está em 18%. FGV: IPC-S regional será divulgadoA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8h os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 15 de janeiro.