Agenda: 17/09/2004 Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Leite: seminário traça radiografia do setor lácteoA Láctea Brasil realiza hoje, no auditório da Faculdade de Economia, Contabilidade e Administração da USP, em Ribeirão Preto, o fórum "Agronegócio Lácteo: sua Radiografia e Perspectivas". O evento será aberto às 9 horas com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antônio Duarte Nogueira Júnior, e reunirá a cadeia láctea nacional. Às 9h30, o professor Marcos Fava Neves, coordenador do Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (Pensa/USP) falará sobre o tema "A Radiografia do Setor e o Marketing Institucional da Cadeia Láctea".