Agenda: 17/09/2004 Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Leite: seminário traça radiografia do setor lácteoA Láctea Brasil realiza hoje, no auditório da Faculdade de Economia, Contabilidade e Administração da USP, em Ribeirão Preto, o fórum "Agronegócio Lácteo: sua Radiografia e Perspectivas". O evento será aberto às 9 horas com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antônio Duarte Nogueira Júnior, e reunirá a cadeia láctea nacional. Às 9h30, o professor Marcos Fava Neves, coordenador do Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (Pensa/USP) falará sobre o tema "A Radiografia do Setor e o Marketing Institucional da Cadeia Láctea". Embrapa discute controle biológico de pragasNa Embrapa Recursos Genéticos (Cenargen), em Brasília, a partir das 8h30, pesquisadores, professores, empresários, produtores rurais, especialistas em legislação e técnicos de agências de fomento vão debater o assunto na oficina "Desafios e Demandas de Inovações em Controle Biológico". Citros: Flórida divulga relatório de contagem de pomaresO Departamento de Agricultura da Flórida divulga hoje uma contagem de árvores realizada nos pomares de citros de Flórida. Segundo traders e analistas, o número deve ser menor que o registrado há dois anos. O relatório é bienal. A pesquisa foi feita antes da passagem dos furacões Charley e Frances, que devastou algumas áreas produtoras do estado. De qualquer forma, os analistas vão saber quantas árvores a Flórida possuía antes das duas tormentas, que provocaram prejuízos de pelo menos US$ 400 milhões. UE/Mercosul: negociadores voltam a se reunirOs negociadores do Mercosul e da Comissão Européia voltam a se reunir hoje em Bruxelas para discutir novos detalhes das respectivas propostas e estabelecer uma agenda das negociações para as próximas semanas. Ontem o diretor do Departamento de Negociações Internacionais do Itamaraty, embaixador Régis Arslanian, disse que a UE apresentou uma oferta melhorada e abrangente para o acesso dos produtos agrícolas do Mercosul aos seus mercados.