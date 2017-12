Agenda: 17/09/2004 UE/Mercosul: negociadores voltam a se reunirOs negociadores do Mercosul e da Comissão Européia voltam a se reunir nesta sexta-feira (17) em Bruxelas para discutir novos detalhes das respectivas propostas e estabelecer uma agenda das negociações para as próximas semanas. Ontem o diretor do Departamento de Negociações Internacionais do Itamaraty, embaixador Régis Arslanian, disse que a UE apresentou uma oferta melhorada e abrangente para o acesso dos produtos agrícolas do Mercosul aos seus mercados. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Leite: seminário traça radiografia do setor lácteoA Láctea Brasil realiza nesta sexta-feira (17), no auditório da Faculdade de Economia, Contabilidade e Administração da USP, em Ribeirão Preto, o fórum "Agronegócio Lácteo: sua Radiografia e Perspectivas". O evento será aberto às 9 horas com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antônio Duarte Nogueira Júnior, e reunirá a cadeia láctea nacional. Às 9h30, o professor Marcos Fava Neves, coordenador do Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (Pensa/USP) falará sobre o tema "A Radiografia do Setor e o Marketing Institucional da Cadeia Láctea". Embrapa: controle biológico de pragas será discutidoNa Embrapa Recursos Genéticos (Cenargen), em Brasília, a partir das 8h30, pesquisadores, professores, empresários, produtores rurais, especialistas em legislação e técnicos de agências de fomento vão debater o assunto na oficina "Desafios e Demandas de Inovações em Controle Biológico". Citros: Flórida divulga relatório de contagem de pomaresO Departamento de Agricultura da Flórida divulga hoje uma contagem de árvores realizada nos pomares de citros de Flórida. Segundo traders e analistas, o número deve ser menor que o registrado há dois anos. O relatório é bienal. A pesquisa foi feita antes da passagem dos furacões Charley e Frances, que devastou algumas áreas produtoras do estado. De qualquer forma, os analistas vão saber quantas árvores a Flórida possuía antes das duas tormentas, que provocaram prejuízos de pelo menos US$ 400 milhões. Transgênicos: Lula vai receber governador do RSO presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se, às 11h, no Palácio do Planalto, com o governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. Um dos temas do encontro deverá ser o plantio de soja transgênica. Os produtores gaúchos querem que o presidente edite uma medida provisória autorizando novamente o plantio do produto geneticamente modificado nesta safra (2004/2005), a exemplo do que ocorreu na safra passada. Rigotto aproveita a audiência de hoje para voltar a reivindicar a inclusão de recursos no Orçamento da União, em 2005, para o fundo de compensação dos Estados pela desoneração das exportações. Rigotto embarca às 13 horas para Porto Alegre. Às 15h30, Lula participa de reunião de coordenação política. Agronegócio: Rodrigues faz palestra no UruguaiO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, faz palestra sobre os avanços do agronegócio brasileiro e as relações bilaterais Brasil-Uruguai no setor agropecuário, às 10h, no Edifício Mercosur, em Montevidéu (Uruguai). O evento é promovido pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e faz parte do ciclo de conferências "Políticas de Estado: O Agro nos Tempos Futuros". À tarde, Rodrigues encontra-se com o ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Martin Aguirrezabala; o coordenador regional do Programa de Apoio Institucional para a Redução da Pobreza Rural no Mercosul, Alvaro Ramos; o gerente-geral das Cooperativas Agrárias Federadas Central Lanera Uruguaia, Gaston Rico; e o representante do IICA no Uruguai, Manuel Otero. Leite: Eduardo Campos assina acordo com produtores do RSO ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, assina três acordos de cooperação com representantes da Associação de Leiteiros de Livramento, da Cooperativa de Produtores de Leite e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em parceria com o projeto Tchê (trabalho desenvolvido com crianças em situação de risco) às 10h, na Associação Comercial e Industrial, em Santana do Livramento (RS). O objetivo dos acordos é a implementação do Programa de Inclusão Digital do Ministério na cidade, a ser gerenciado pelos integrantes do Projeto Tchê, e a criação de um laboratório de certificação de leite. Às 12h, o ministro participa de um almoço comemorativo da Semana Farroupilha, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG Coxilha de Santana). Commodity ambiental: bolsa brasileira será debatidaA Sexta com Ciência, que ocorre às 16h, no auditório do Ministério da Ciência e Tecnologia, vai debater o projeto Bolsa Brasileira de Commodities Ambientais. Para tratar do assunto foi convidada a economista Amyra El Khalili, considerada uma das maiores referências brasileiras em commodities ambientais. Amazônia: estudo sobre prevenção de incêndios será apresentadoO resultado de um estudo sobre prevenção e controle do fogo e incêndios florestais na Amazônia é tema de debate, das 9h às 17h30, no Ministério do Meio Ambiente, durante a oficina "Análise de Experiências Inovadoras de Prevenção e Controle de Queimadas na Amazônica Brasileira". Fiesp: nível de emprego industrial será divulgadoO diretor titular do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da Fiesp, Claudio Vaz, divulga às 14h45 os resultados de agosto da pesquisa "Nível de Emprego Industrial", realizada em todo o Estado de São Paulo. A entrevista será realizada no auditório do 10.o andar da sede da entidade - Av. Paulista, 1313. Em julho, o nível de emprego na indústria de transformação paulista avançou mais 0,76%, como resultado de 11.756 novas contratações. Com isso, nos primeiros sete meses do ano, o saldo entre contratações e demissões registrou variação positiva de 2,73%, o equivalente à abertura de 41.847 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o setor criou 43.132 vagas. IBGE: atividade comercial será divulgadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os resultados de julho da pesquisa mensal de comércio na Av. Franklin Roosevelt, 166, 9º andar. CNI: pesquisa Ibope sobre desempenho de Lula sai hojeA Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga às 11 horas os resultados de nova pesquisa CNI-Ibope sobre o desempenho do governo Lula e sobre a imagem do presidente. Foram entrevistados 2.000 eleitores em 140 municípios, entre 9 e 14 de setembro. PPP: Levy abre seminário na FirjanO secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, participa, às 9h, da abertura de seminário sobre Parcerias Público-Privadas (PPP) na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Empresários e autoridades participam do evento que contará com o relator do projeto da lei de PPP no Senado, Valdir Raupp (PMDB-RO), e o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). O seminário será na Av. Graça Aranha, 1, 13º andar. Greve: bancários mantêm paralisaçãoOs bancários de Brasília decidiram manter hoje a greve iniciada anteontem. Segundo o diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília, José Wilson da Silva, o movimento ganhou adesões na Caixa Econômica, no Banco do Brasil e nos bancos privados. A CEF e o BB negam. Eleições: Serra fala ao Grupo EstadoAs empresas do Grupo Estado - jornais o Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, Agência Estado e Rádio Eldorado - realizam às 10 horas a quarta e última entrevista da série Eleições 2004 no Estadão, com os candidatos melhor colocados nas pesquisas de intenção de votos para a prefeitura de São Paulo. O participante de hoje é o ex-ministro José Serra, candidato do PSDB, que responderá a perguntas dos jornalistas Roldão Arruda (Estado), Fernando Fernandes (Jornal da Tarde), Elizabeth Lopes (Agência Estado) e Luiz Motta (Rádio Eldorado). A mediação será feita pelo jornalista Roberto Godoy, de O Estado de S. Paulo.