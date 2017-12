Agenda: 17/11/2004 Café: 12º Encafé será de hoje a 21 de novembro na BAA Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) está lançando o 12º Encontro da Indústria do Café (Encafe), que será realizado na Costa do Sauípe (BA), de hoje a 21 de novembro. Entre outros assuntos, o encontro vai analisar as primeiras reações e benefícios do Programa de Qualidade do Café (PQC); tendências do consumo de café no Brasil; marketing para impulsionar os negócios e os lucros da indústria de café; exportação de café torrado e moído, com a participação de compradores de redes varejistas internacionais; e palestras técnicas e informações sobre equipamentos, embalagens e produtos para torrefação. O Encafe vai abrigar, ainda, a 2ª Exposição de Máquinas, Equipamentos, Produtos e Serviços. A Abic espera que os novos programas desenvolvidos pela entidade - o PQC e o Programa de Aumento do Consumo Interno de Café (Pacic) -, que deverão ser lançados até meados deste ano, possam puxar o crescimento do consumo de café no Brasil para 16 milhões de sacas/ano em 2006, ante atuais 14,4 milhões de sacas. Pragas florestais: seminário discute incidência em embalagensPelo menos 20 espécies de pragas florestais exóticas de alto risco para agricultura, detectadas em embalagens de madeira usadas para acondicionar produtos importados, foram interceptadas no Brasil nos últimos dois anos, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A partir de 2005, os países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) vão intensificar o controle sobre as mercadorias de qualquer natureza embaladas em madeira. O assunto será tratado no Seminário Internacional sobre Certificação Fitossanitária de Embalagens de Madeira na Importação e Exportação, em Buenos Aires, a partir desta quarta-feira (17) até sexta. Abag: diretoria reúne-se em Ribeirão PretoA diretoria da Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG) virá a Ribeirão Preto nesta quarta-feira (17) para fazer a reunião mensal da entidade (das 8 às 12 horas) e ainda participar do encerramento do projeto Agronegócio na Escola (a partir das 14 horas). O projeto, realizado pela ABAG de Ribeirão preto, capacita cerca de mil professores para incluírem o agronegócio em suas disciplinas. Os professores atendem 12 mil alunos de 67 escolas estaduais de 35 municípios da região de Ribeirão Preto. Estarão no evento Carlo Lovatelli (Bunge), presidente da ABAG, César Borges de Souza (Caramuru), Félix Schouchana (BM&F), Urbano Ribeiral (Agroceres) e Luiz Carlos Corrêa Carvalho (Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool). Agricultura orgânica: FAO faz 3° reunião sobre formas de classificaçãoO Grupo de Ação Internacional sobre Harmonização e Equivalência na Agricultura Orgânica faz a sua terceira reunião na sede de FAO en Roma, de hoje a 19 de novembro de 2004 (Sala México, D 211). O objetivo da reunião é facilitar o comércio internacional de produtos orgânicos. Boi: seminário sobre o setor ocorre no ParáO coordenador do Sistema de Identificação Bovina e Bubalina do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Sisbov), Paulo Ricardo Campani, participa nesta qurata-feira (17), em Belém, do ?I Seminário de Agronegócio do Boi Verde no Estado do Pará: Identificação, Rastreabilidade e Certificação?. Na oportunidade, Campani fará uma explanação sobre o programa e sua importância para o desenvolvimento da pecuária nacional. O evento, promovido pela Associação de Pesquisa e Difusão Tecnológica da Amazônia (Amazontec), contará ainda com palestrantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Agência Nacional de Água (ANA), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), da Secretaria de Agricultura do Estado e do Instituto Genesis, de Londrina. O objetivo do encontro, que será realizado no auditório da Secretaria de Agricultura, é capacitar profissionais para identificação e monitoramento individual de bovinos e bubalinos. Carnes: técnicos russos estarão hoje no interior paulistaA missão técnica do governo da Rússia que está no Brasil para negociar o fim do embargo às carnes brasileiras estará, pela manhã, no interior de São Paulo. De acordo com o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne (Abiec), Antônio Camardelli, o grupo visita uma central de produção de vacina localizada na região Paulínia. A visita deve ser feita à sede da empresa Merial. Safra 2004/05: Wedekin debate novos mecanismos de créditoO secretário de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ivan Wedekin, participa de debate sobre os novos mecanismos de financiamento da safra em 2005, às 14h30 desta quarta-feira (17) , em Curitiba. Durante o encontro ele vai apresentar o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA), um papel que representa promessa de entrega de produto agropecuário depositado em armazém; o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), que será voltado para cooperativas e empresas do agronegócio; a Letra de Crédito ao Agronegócio (LCA), a ser utilizado por instituições financeiras; e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), focado em empresas de securitização e em sociedades de propósito específico. Participam da reunião representantes do setor privado, das cooperativas do Paraná e de órgãos públicos. Biodiesel: comissão da Amazônia realiza audiência públicaA Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional realiza audiência pública sobre a criação de órgãos de fomento para produção e o uso de energias renováveis. Participam do debate o analista de Ciência e Tecnologia, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Antonio René Iturra; e o ex-secretário de Tecnologia Industrial, José Walter Vidal. A reunião será às 10h, no plenário 15, da Câmara. Biopirataria: CPI terá audiência públicaA CPI da Biopirataria realiza audiência pública, às 14h, no plenário 8, da Câmara, para debater a exploração e o comércio ilegal de madeira. Participam o diretor de Recursos Florestais, da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, Rodrigo Justus de Brito, e o ex-presidente da Fundação do Estado do Meio Ambiente (Fema), Frederico Gustavo Muller. CNA: De salvo discute endividamento no NordesteA Bancada do Nordeste na Câmara reúne-se com o presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Antonio Ernesto de Salvo, e os representantes das confederações estaduais e das associações municipais de Agricultura do Nordeste para discutir o endividamento da região. O encontro será às 8h, no restaurante do anexo 4, da Câmara (10º andar). Bebidas: Caso Dolly-Coca é analisado na CâmaraA Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara, realiza, às 10h, audiência pública para esclarecer denúncias de concorrência desleal contra a empresa de refrigerantes Dolly. Participam os presidentes da Dolly, Laerte Codonho, e da Coca-Cola no Brasil, Brian Smith. A reunião será no plenário 8, da Câmara. Vietnã: Lula receberá presidenteO presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente do Vietnã, Tran Duc Luong, às 11h30, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Logo após a cerimônia de boas-vindas, os dois mantêm encontro privado, seguido de uma reunião de trabalho ampliada. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, estará presente. Às 13h, o presidente brasileiro oferecerá um almoço ao chefe de Estado do Vietnã, no Palácio do Itamaraty. Exportação: seminário discute atividade de pequenas empresasA Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional promove, das 9h30 às 13h, no plenário 3 da Câmara, o seminário "Promoção e Sustentabilidade das Micro e Pequenas Empresas na Pauta de Exportações Brasileiras". Foram convidados o presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil), Juan Manuel Quiros, o presidente do Conselho Diretor da Febraban, Márcio Cypriano; o diretor do Citibank, Angelin Curiel; o diretor-presidente do Sebrae, Silvano Gianni e o presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, deputado Augusto Nardes. Copom: decisão sobre juros será divulgadaO Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulga hoje, após a conclusão da sua reunião de novembro, decisão sobre a taxa básica (Selic) de juros, que está em 16,75%. Fazenda: dados da dívida pública serão anunciadosO Ministério da Fazenda divulga, às 11 horas, nota para a imprensa com os dados da dívida pública mobiliária federal e mercado aberto. Tributos: Palocci e Mantega participam de seminárioEstá prevista para as 13h30 a participação do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, no Hotel Nacional, das 9 horas às 17 horas, do seminário "Regimes Fiscal e Tributário e a Capacidade do País de Voltar a Crescer". Do seminário, das 9 horas às 17 horas, promovido pela Ação Empresarial e pela CNI, devem participar também o ministro do Planejamento, Guido Mantega, e os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin, de Minas, Aécio Neves, e do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. A abertura, às 9 horas, será feita pelo do coordenador da Ação Empresarial, Jorge Gerdau Johannpeter, e pelo ministro Mantega. Às 12 horas, Palocci conversa com os três governadores. Depois, às 13 horas, ele faz palestra. Alckmin participa de painel que começa às 10 horas, sobre "As Relações entre o Pacto Federativo e o Regime Fiscal"; Rigotto, com o consultor Raul Velloso, a partir das 11h30, participa de debate sobre "A Expansão dos Gastos Públicos e a Carga Tributária". Participam ainda, das 14h30 em diante, o presidente da CNA, Antonio de Salvo, o senador Tasso Jereissatti, o deputado Virgílio Guimarães, o governador Aécio e o presidente da CNI, Armando Monteiro. FMI: Palocci receberá diretora às 16 horasO ministro da Fazenda, Antonio Palocci, recebe às 16 horas a diretora do Departamento de Assuntos Financeiros do FMI, Teresa Ter-Minassian. IBGE: pesquisa mensal de comércio sai hojeO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a pesquisa mensal de comércio relativa à setembro. EUA: relatório de estoque de petróleo sai às 13h30O American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia (EIA/DoE) divulgam às 13h30 (de Brasília) suas estimativas sobre o nível dos estoques de petróleo e derivados dos EUA na semana até 12 de novembro. A previsão média de 11 analistas consultados é que o estoque de petróleo tenha tido um crescimento de 1,9 milhão de barris, com as previsões variando entre uma redução de 2 milhões de barris e um crescimento de 3,5 milhões de barris. A previsão média para a variação no estoque de derivados é um crescimento de 560 mil barris (com as previsões variando entre uma queda de 1 milhão de barris e um crescimento de 2 milhões de barris). A previsão média para a variação no estoque de gasolina é um crescimento de 640 mil barris (com as previsões variando entre uma queda de 1,5 milhão de barris e um crescimento de 3,2 milhões de barris. A previsão média para a taxa de utilização da capacidade das refinarias é um crescimento de 0,7 ponto porcentual em relação à semana passada, para 93,3%.