Agenda: 17/11/2004 Café: 12º Encafé será de 17 a 21 de novembro na BAA Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) está lançando o 12º Encontro da Indústria do Café (Encafe), que será realizado na Costa do Sauípe (BA), de 17 a 21 de novembro. Entre outros assuntos, o encontro vai analisar as primeiras reações e benefícios do Programa de Qualidade do Café (PQC); tendências do consumo de café no Brasil; marketing para impulsionar os negócios e os lucros da indústria de café; exportação de café torrado e moído, com a participação de compradores de redes varejistas internacionais; e palestras técnicas e informações sobre equipamentos, embalagens e produtos para torrefação. O Encafe vai abrigar, ainda, a 2 Exposição de Máquinas, Equipamentos, Produtos e Serviços. A Abic espera que os novos programas desenvolvidos pela entidade - o PQC e o Programa de Aumento do Consumo Interno de Café (Pacic) -, que deverão ser lançados até meados deste ano, possam puxar o crescimento do consumo de café no Brasil para 16 milhões de sacas/ano em 2006, ante atuais 14,4 milhões de sacas. Pragas florestais: seminário discute incidência em embalagensPelo menos 20 espécies de pragas florestais exóticas de alto risco para agricultura, detectadas em embalagens de madeira usadas para acondicionar produtos importados, foram interceptadas no Brasil nos últimos dois anos, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A partir de 2005, os países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) vão intensificar o controle sobre as mercadorias de qualquer natureza embaladas em madeira. O assunto será tratado no Seminário Internacional sobre Certificação Fitossanitária de Embalagens de Madeira na Importação e Exportação, em Buenos Aires, de 17 a 19 de novembro.