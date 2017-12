Agenda: 17/11/2004 Café: 12º Encafé será de hoje a 21 de novembro na BAA Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) está lançando o 12º Encontro da Indústria do Café (Encafe), que será realizado na Costa do Sauípe (BA), de hoje a 21 de novembro. Entre outros assuntos, o encontro vai analisar as primeiras reações e benefícios do Programa de Qualidade do Café (PQC); tendências do consumo de café no Brasil; marketing para impulsionar os negócios e os lucros da indústria de café; exportação de café torrado e moído, com a participação de compradores de redes varejistas internacionais; e palestras técnicas e informações sobre equipamentos, embalagens e produtos para torrefação. O Encafe vai abrigar, ainda, a 2ª Exposição de Máquinas, Equipamentos, Produtos e Serviços. A Abic espera que os novos programas desenvolvidos pela entidade - o PQC e o Programa de Aumento do Consumo Interno de Café (Pacic) -, que deverão ser lançados até meados deste ano, possam puxar o crescimento do consumo de café no Brasil para 16 milhões de sacas/ano em 2006, ante atuais 14,4 milhões de sacas. Pragas florestais: seminário discute incidência em embalagensPelo menos 20 espécies de pragas florestais exóticas de alto risco para agricultura, detectadas em embalagens de madeira usadas para acondicionar produtos importados, foram interceptadas no Brasil nos últimos dois anos, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A partir de 2005, os países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) vão intensificar o controle sobre as mercadorias de qualquer natureza embaladas em madeira. O assunto será tratado no Seminário Internacional sobre Certificação Fitossanitária de Embalagens de Madeira na Importação e Exportação, em Buenos Aires, de 17 a 19 de novembro. Abag: diretoria reúne-se em Ribeirão PretoA diretoria da Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG) virá a Ribeirão Preto nesta quarta-feira (17) para fazer a reunião mensal da entidade (das 8 às 12 horas) e ainda participar do encerramento do projeto Agronegócio na Escola (a partir das 14 horas). O projeto, realizado pela ABAG de Ribeirão preto, capacita cerca de mil professores para incluírem o agronegócio em suas disciplinas. Os professores atendem 12 mil alunos de 67 escolas estaduais de 35 municípios da região de Ribeirão Preto. Estarão no evento Carlo Lovatelli (Bunge), presidente da ABAG, César Borges de Souza (Caramuru), Félix Schouchana (BM&F), Urbano Ribeiral (Agroceres) e Luiz Carlos Corrêa Carvalho (Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool). Agricultura orgânica: FAO faz 3° reunião sobre formas de classificaçãoO Grupo de Ação Internacional sobre Harmonização e Equivalência na Agricultura Orgânica faz a sua terceira reunião na sede de FAO en Roma, de hoje a 19 de novembro de 2004 (Sala México, D 211). O objetivo da reunião é facilitar o comércio internacional de produtos orgânicos. Boi: seminário sobre o setor acontece no ParáO coordenador do Sistema de Identificação Bovina e Bubalina do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Sisbov), Paulo Ricardo Campani, participa hoje, em Belém, do ?I Seminário de Agronegócio do Boi Verde no Estado do Pará: Identificação, Rastreabilidade e Certificação?. Na oportunidade, Campani fará uma explanação sobre o programa e sua importância para o desenvolvimento da pecuária nacional. O evento, promovido pela Associação de Pesquisa e Difusão Tecnológica da Amazônia (Amazontec), contará ainda com palestrantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Agência Nacional de Água (ANA), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), da Secretaria de Agricultura do Estado e do Instituto Genesis, de Londrina. O objetivo do encontro, que será realizado no auditório da Secretaria de Agricultura, é capacitar profissionais para identificação e monitoramento individual de bovinos e bubalinos.