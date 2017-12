Agenda: 17/12/2004 Seguro: governo realiza primeiro leilão de prêmioO Ministério da Agricultura marcou para esta sexta-feira (17), a partir das 9 horas, o primeiro leilão para subvenção de prêmios do seguro rural. No total, serão leiloados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio das bolsas, R$ 1,6 milhão, para as culturas de soja, milho e maçã, abrangidas pelo zoneamento agrícola, nos estados do Centro/Sul. As lavouras de soja e maçã terão a taxa do prêmio do seguro subsidiado em 30% e a do milho em 40%. No pregão, vencerão as seguradoras que oferecerem a menor taxa ao agricultor. Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Sindirações: setor apresenta resultadosO Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) fará hoje reunião para apresentar balanço do setor, a partir das 11h, no edifício da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo(Fiesp). Estarão presentes Francisco Sergio Ferreira Jardim, Delegado Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em São Paulo; Erwin Klabunde, chefe de gabinete do Mapa; Paulo Skaf, presidente da Fiesp; Carlo Lovatelli, presidente da Associação Brasileira de Agribusiness (Abag); e Pedro de Camargo Neto, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs). Cana: diretoria de usina fala sobre acidenteNesta sexta-feira, a diretoria da Cia. Açucareira Vale do Rosário receberá a imprensa para falar sobre o acidente ocorrido na empresa no último dia 6 que vitimou 21 pessoas, sendo que nove morreram. Os diretores da Usina, receberão a imprensa na sede da ABAG em Ribeirão Preto, que fica na Avenida Presidente Vargas 2.001, sala 87, às 16 horas. Tanque-Rede: Fritsch assina protocolo em Santa Fé do Sul (SP)O ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap), José Fritsch, assina protocolo de intenção com representantes do Consórcio de Municípios do entorno do reservatório de Ilha Solteira, nesta sexta-feira, em Santa Fé do Sul (SP). O objetivo é a elaboração de um convênio para a instalação de unidades demonstrativas de produção em tanques-rede, nos sete municípios que fazem parte do consórcio. Nestas unidades demonstrativas serão capacitados e qualificados trabalhadores locais para a produção de pescado com alta densidade de estocagem. Depois, já na cidade de Ilha Solteira (SP), Fritsch assina protocolo com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) para a realização de estudos sobre áreas propícias à aqüicultura no reservatório. Ceagesp: distribuição de 366 t de alimentos começa hojeA Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), começa hoje, a partir das 11h, a distribuição de 366 toneladas de alimentos, para as 492 instituições sociais cadastradas junto ao Banco Ceagesp de Alimentos no estado. Os produtos (feijão e farinha de mandioca) foram adquiridos de agricultores familiares com recursos do Programa Fome Zero e armazenados, em Bauru (SP), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Fundo Constitucional: Centro-Oeste debate orçamentoOs integrantes do Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (Condel/FCO), reúnem-se, a partir das 9h, no 20º andar da sede 3 do Banco do Brasil, em Brasília, para debater a proposta orçamentária para o ano que vem. A previsão é de que R$ 1,5 bilhão serão investidos no financiamento de novos projetos na região. Mercosul: Lula estará hoje em Ouro Preto (MG)O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da Reunião de Cúpula do Mercosul, às 10h, no Centro de Convenções de Ouro Preto (MG). Após o encontro (13h45), no Museu da Inconfidência, Lula oferece um almoço aos chefes de Estado estrangeiros participantes do fórum. Os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues; e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, estarão presente. Às 15h30, o presidente retorna para Belo Horizonte de onde embarca para Brasília com chegada prevista para as 17h15. Depois, às 20h, na Granja do Torto, haverá o tradicional jantar de Natal, oferecido pelo presidente aos ministros e assessores. G7: UE divulga dados sobre produção e decisão sobre TurquiaÀs 7h30 (de Brasília), a Itália divulga o saldo do comércio do país dentro da zona do euro em outubro. Às 8h (de Brasília), a União Européia divulga os dados da produção industrial da zona do euro em outubro e o saldo comercial da zona do euro com outras regiões em setembro e em outubro. Às 10h (de Brasília), o Canadá divulga o índice de preços ao consumidor de novembro. Em horário não divulgado, os chefes de governo dos países da União Européia decidem se autorizam o início de negociações para que a Turquia entre na União. IBGE: pesquisa mensal de emprego sai hojeO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30, no site www.ibge.gov.br, a Pesquisa Industrial Mensal - Emprego e Salário referente a outubro de 2004. Não haverá entrevista, mas os técnicos responsáveis pela pesquisa estarão à disposição por telefone. Petrobras: café da manhã com jornalistasOs diretores da Petrobras participam de café da manhã com jornalistas que acompanham o setor. Será a partir das 8h30 na sede da empresa. Fiesp: conselho de infra-estrutura será instaladoO Conselho Superior de infra-estrutura (Coinfra) da Fiesp será instalado a partir das 10 horas. Presidido por Fernando Xavier Ferreira, presidente da Telefônica, o Conselho discutirá temas como energia elétrica, parceria público-privada, agências reguladoras, intermodalidade, política para o gás natural e agência nacional do Cinema e do Audiovisual. Os participantes concedem entrevista ao meio-dia. Câmara: João Paulo faz balanço de atividadesO presidente da Câmara, João Paulo Cunha, apresenta, pela TV Câmara, um balanço das atividades do ano. EUA: índice de preço ao consumidor será divulgado às 11h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro, às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 21 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é uma elevação de 0,2% em novembro (+0,6% em outubro, +0,2% em setembro, +0,3% na média dos seis meses até outubro). A mediana das previsões para o núcleo do índice, que exclui os preços de energia e alimentos, é uma alta de 0,2% em novembro (+0,2% em outubro, +0,3% em setembro, +0,2% na média dos seis meses até outubro). Também às 11h30 (de Brasília), o Departamento do Trabalho divulga o indicador de renda real dos assalariados em novembro; economistas prevêem um recuo de 0,2% em novembro, após uma queda de 0,2% em outubro.