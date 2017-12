Agenda: 17/12/2004 Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Seguro: governo realiza primeiro leilão de prêmioO Ministério da Agricultura marcou para esta sexta-feira (17), a partir das 9 horas, o primeiro leilão para subvenção de prêmios do seguro rural. No total, serão leiloados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio das bolsas, R$ 1,6 milhão, para as culturas de soja, milho e maçã, abrangidas pelo zoneamento agrícola, nos estados do Centro/Sul. As lavouras de soja e maçã terão a taxa do prêmio do seguro subsidiado em 30% e a do milho em 40%. No pregão, vencerão as seguradoras que oferecerem a menor taxa ao agricultor. Sindirações apresenta resultados do setorO Sindirações, Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, fará hoje reunião para apresentar balanço do setor, a partir das 11hs, no edifício da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Estarão presentes o Sr. Francisco Sergio Ferreira Jardim, Delegado Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em São Paulo; Sr. Erwin Klabunde, chefe de gabinete do MAPA; Sr. Paulo Skaf, presidente da FIESP; Sr. Carlo Lovatelli, presidente da ABAG (Associação Brasileira de Agribusiness); e o Sr. Pedro de Camargo Neto, presidente executivo da ABIPECS (Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína). Cana: diretoria de usina fala sobre acidenteNesta sexta-feira, a diretoria da Cia Açucareira Vale do Rosário receberá a imprensa para falar sobre o acidente ocorrido na empresa no último dia 6 que vitimou 21 pessoas, sendo que nove morreram. Os diretores da Usina, receberão a imprensa na sede da ABAG/RP, na Avenida Presidente Vargas 2001 sala 87, às 16 horas.