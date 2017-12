Agenda: 18/10/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Açúcar: Conselho de Ministros da UE discute reforma do setorA reforma do setor de açúcar será novamente discutida pelo Conselho de Ministros, em Luxemburgo, hoje. Será a última reunião da qual participarão os atuais 25 comissários da UE, incluindo o comissário de Agricultura Franz Fischler. Entre as propostas estão o corte da cota de produção em 2,8 milhões de toneladas por ano e a redução do preço interno de atuais 632 euros/tonelada para 421 euros/tonelada até 2008.