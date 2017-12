Agenda: 18/10/2004 Algodão: EUA apresentam recurso contra decisão da OMCO governo dos Estados Unidos apresentou, na manhã desta segunda-feira (18), em Genebra, um recurso contra a decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) que dá vitória ao Brasil na disputa sobre os subsídios dados por Washington a seus produtores de algodão. O recurso evita que a condenação da OMC seja aplicada contra os EStados Unidos antes das eleições presidenciais. Açúcar: Conselho de Ministros da UE discute reforma do setorA reforma do setor de açúcar será novamente discutida pelo Conselho de Ministros, em Luxemburgo, nesta segunda-feira (18). Será a última reunião da qual participarão os atuais 25 comissários da UE, incluindo o comissário de Agricultura Franz Fischler. Entre as propostas estão o corte da cota de produção em 2,8 milhões de toneladas por ano e a redução do preço interno de atuais 632 euros/tonelada para 421 euros/tonelada até 2008. Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Café: vencedor de concurso de grãos especiais sai hojeOs nomes dos vencedores do 6º Concurso de Qualidade Cafés do Brasil, realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), serão divulgados nesta segunda-feira (18), no III Encontro Brasileiro de Cafés Especiais que é realizado no MuBE - Museu Brasileiro da Escultura, em São Paulo. Os vencedores participarão do "Cup of Excellence", leilão internacional, via Internet, que será realizado dia 18 de novembro Agronegócio: governador de Goiás estará hoje na AmchamA Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham) realiza nesta das 8h às 10h, encontro com o governador de Goiás, Marconi Perillo, que falará sobre a estratégia política de atração de investimentos do Governo de Goiás, enfocando temas ligados ao agribusiness e comércio exterior. Local: Amcham-SP - Rua da Paz, 1431 (Chácara Santo Antonio). Informações: Cristiane Assis, fone 5180-3768 Soja: reunião define em Londrina (PR) ação anti-ferrugemA primeira ação do Consórcio Anti-Ferrugem, coordenado pelo Ministério da Agricultura, será hoje (18) e amanhã, em Londrina/PR com a reunião de trabalho de 60 agentes de transferência de tecnologias - pesquisadores e profissionais da assistência técnica do MT, MS, BA, PR, GO, RS, MG, SP, TO, PA, PI e DF. De acordo com o chefe de pesquisa da Embrapa Soja, João Flávio Veloso, que coordena este primeiro evento do Consórcio Anti-ferrugem, o objetivo é uniformizar as informações sobre o manejo da doença para que os agentes de transferência de tecnologias possam repassar os conhecimentos para multiplicadores em todo Brasil. BC: Pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central divulga hoje de manhã a pesquisa Focus com as previsões do mercado sobre os principais indicadores econômicos e financeiros. Comércio exterior: saem dados da balançaO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga hoje os dados da balança comercial relativos a 11, 13, 14, 15 e 16 de outubro. BC: Meirelles deve participar de reunião na AnbidO presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, deverá participar de reunião-almoço de seminário da Anbid. O evento é fechado à imprensa, mas tentaremos ver se falamos com o Meirelles. Será no Hotel Copacabana Palace, às 12h30. Lula: presidente estará em CuritibaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estará em Curitiba, onde cumpre a seguinte agenda: 11h00 - decolagem para Curitiba; 12h30 - Chegada a Curitiba; 13h00- Almoço com o Governador do Paraná - Local: Granja do Canguiri, Estrada da Graciosa, km 18 - Jardim Paraná; 14h50 - Chegada ao Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN); 15h10 - Cerimônia de entrega das novas instalações do Laboratório Central de Saúde Pública; 16h30 - Chegada ao Hotel Bourbon - Rua Cândido Lopes, 102 - Centro; 18h00 - Chegada à Sede da Associação Comercial do Paraná - Rua XV de Novembro, 621; 18h10 - Encontro com representantes da Associação Comercial do Paraná (ACP); 19h20 - término do evento.