Agenda: 18/10/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Açúcar: Conselho de Ministros da UE discute reforma do setorA reforma do setor de açúcar será novamente discutida pelo Conselho de Ministros, em Luxemburgo, hoje. Será a última reunião da qual participarão os atuais 25 comissários da UE, incluindo o comissário de Agricultura Franz Fischler. Entre as propostas estão o corte da cota de produção em 2,8 milhões de toneladas por ano e a redução do preço interno de atuais 632 euros/tonelada para 421 euros/tonelada até 2008. Café: vencedor de concurso de grãos especiais sai hojeOs nomes dos vencedores do 6º Concurso de Qualidade Cafés do Brasil, realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), serão divulgados nesta segunda-feira (18), no III Encontro Brasileiro de Cafés Especiais que é realizado no MuBE - Museu Brasileiro da Escultura, em São Paulo. Os vencedores participarão do "Cup of Excellence", leilão internacional, via Internet, que será realizado dia 18 de novembro.