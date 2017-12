Agenda: 18/11/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Café: leilão de grãos especiais pela internet ocorre hojeOs vencedores do 6º Concurso de Qualidade Cafés do Brasil e Leilão "Cup of Excellence", edição 2004, da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA, na sigla em inglês), vão leiloar pela internet os lotes campeões nesta quinta-feira (18). No leilão do ano passado, o lote vencedor do concurso foi comercializado por cerca de US$ 1.300 a saca.