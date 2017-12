Agenda: 18/11/2004 Encontro define avaliação ambiental da Bacia do Rio UruguaiO encontro para a apresentação do termo de referência que servirá de base para a elaboração do estudo "Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Uruguai" começa, às 8h30, no auditório da Associação Industrial e Comercial, em Lages (SC). Participam da cerimônia de abertura o diretor de Articulação Institucional, do Ministério do Meio Ambiente, Volney Zanardi Júnior, a assessora especial da Casa Civil Tereza Campelo e representantes da Procuradoria Geral da República, Advocacia Geral da União e Ministério de Minas e Energia. O texto do termo de referência foi elaborado em outubro, durante oficina técnica realizada em Brasília. Hoje, antes do encerramento do encontro, membros dos governos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul participam, às 14h, do painel "Políticas de Desenvolvimento Regional e a Bacia do Rio Uruguai: Realidade, Problemas, Ações". Ciro Gomes visita Embrapa e assentamento no RSO ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, visita viveiros florestais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), às 11h, em Morro Redondo (RS). Depois, às 14h30, no município gaúcho de Piratini, vai conhecer o assentamento Conquista da Liberdade. No local, o ministro participa de ato simbólico de lançamento de projeto de incentivo à fruticultura. Ciro Gomes também participa do lançamento do Plano de Ação para a Metade Sul do Rio Grande do Sul e de ato comemorativo dos 10 anos da Seção Brasileira da Comissão de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim, às 17h, na Universidade Federal de Pelotas (RS). Seminário sobre agroecologia acontece em BrasíliaA Embrapa, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social e o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural realizam hoje o seminário "Agroecologia como enfoque científico para o desenvolvimento rural sustentável". O evento será realizado em Brasília, no auditório da Embrapa Sede, e transmitido por videoconferência para todas as unidades da empresa. Transgênicos: seminário discute prejuízos e benefíciosOs benefícios e prejuízos dos alimentos geneticamente modificados (transgênicos) serão debatidos nesta quinta-feira, das 9h às 18h, por especialistas do setor da biotecnologia durante um ciclo de seminários no auditório do Kubitschek Plaza Hotel. Entre os convidados para o encontro estão o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Paulo César Stringheta, a jornalista especialista em biotecnologia Ruth Helena Bellinghini, e o pesquisador do Centro de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa, Francisco Aragão. Cana: FMC organiza evento no Guarujá (SP)Representantes das principais usinas e produtores de cana-de-açúcar do País, estarão reunidos, de 18 a 21 de novembro, durante o Clube da Cana FMC 2004, no Casa Grande Hotel Resort & SPA, no Guarujá SP. O evento é promovido anualmente pela FMC Agricultural Products, uma das mais importantes empresas do setor de agroquímicos do Brasil, e o tema principal do encontro será a Agricultura Energética. Na abertura, o presidente da FMC para América Latina, Antonio Carlos Zem, será o mediador do painel, que contará com o diretor da PricewaterhouseCoopers, Marco Antonio Fujihara, com o tema Mecanismo de Desenvolvimento Limpo; com o diretor da ABAG e da Usina Alto Alegre, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, que falará sobre Biocombustível: Álcool Carburante; e o diretor de Tecnologia & Inovação da Bunge Alimentos, José Zílio, que fechará o painel Cana de Açúcar: A futura locomotiva do Agribusiness Brasileiro. Ao todo, estão sendo esperados cerca de 300 participantes. Café: Encafé define programação desta quinta-feiraA Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) inicia nesta quinta-feira (18) a programação de palestras do 12º Encontro da Indústria do Café (Encafe), que é realizado na Costa do Sauípe (BA), até sábado (20). Para hoje, está previsto a divulgação dos dados da pesquisa ?Tendências de Consumo de Café 2004, pelo Instituto Interscience?; avaliação de resultados do primeiro ano de implantação do Programa de Qualidade do Café ABIC (Balanço sobre adesões ao PQC, avaliações de produtos e marcas de café, auditoria nas instalações e certificações) e cerimônia de entrega dos primeiros certificados para marcas participantes do Programa de Qualidade do Café ABIC. Embrapa Pecuária Sudeste realiza dia de campo sobre produção de leiteA Embrapa Pecuária Sudeste realiza hoje dia de campo sobre Sistemas de produção intensiva de bovinos de leite. Inscrições e informações: (16) 3361-5611. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, Km 234, São Carlos-SP. Pesca: Fritsch visita Paranaguá para avaliar condiçõesO secretário especial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, estará em Paranaguá, no Paraná, para avaliar a situação dos mais de três mil pescadores da região. Na noite de segunda-feira, dia 15, o navio de bandeira chilena Vicuña, de propriedade da Sociedad Naviera Ultragas, explodiu no Porto de Paranaguá, o que levou o governo a suspender a pesca no local. Sem a pesca, argumentou Fritsch, os pescadores perdem sua principal fonte de sustento. De acordo com a assessoria de imprensa da pasta, o ministro poderá anunciar medidas de apoio ao setor. A visita do secretário está agendada para 9h.