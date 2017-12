Agenda: 18/11/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Café: leilão de grãos especiais pela internet ocorre hojeOs vencedores do 6º Concurso de Qualidade Cafés do Brasil e Leilão "Cup of Excellence", edição 2004, da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA, na sigla em inglês), vão leiloar pela internet os lotes campeões nesta quinta-feira (18). No leilão do ano passado, o lote vencedor do concurso foi comercializado por cerca de US$ 1.300 a saca. Embrapa Pecuária Sudeste realiza dia de campo sobre produção de leiteA Embrapa Pecuária Sudeste realiza hoje dia de campo sobre Sistemas de produção intensiva de bovinos de leite. Inscrições e informações: (16) 3361-5611. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, Km 234, São Carlos-SP. Seminário sobre agroecologia acontece em BrasíliaA Embrapa, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social e o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural realizam hoje o seminário "Agroecologia como enfoque científico para o desenvolvimento rural sustentável". O evento será realizado em Brasília, no auditório da Embrapa Sede, e transmitido por videoconferência para todas as unidades da empresa. Programação 9:00 às 11:00 horas: Painel I Palestrante: Manoel Gonzalez de Molina Navarro (Diretor Geral de Agricultura Ecológica da Junta de Andalucía, na Consejería de Agricultura y Pesca, Sevilla-Espanha). Tema: Agroecologia, Campesinado e História: a coevolução homem - meio ambiente. Palestrante: Eduardo Sevilla Guzmán (Diretor do Instituto de Sociología y Estudios Campesinos e professor catedrático da Universidad de Córdoba - Espanha) Tema: O marco conceitual da Agroecologia para estratégias de desenvolvimento rural sustentável. 11:15 às 12:30: Perguntas e debates 14:00 às 16:00 horas: Painel II Palestrante: Santiago Sarandon (Professor da Disciplina de Agroecologia, na Universidade de La Plata- Argentina) Tema: A disciplina de Agroecologia na Universidad de La Plata. Conceitos, avanços e limites. Palestrante: Walter Pengue (Professor da Universidade de Buenos Aires. Especialista em Economia Ecológica. Membro do GEPAMA - Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, FADU - Universidad de Buenos Aires) Tema: A Agroecologia vista desde a Economia Ecológica. 16:15 às 17:30 horas: Perguntas e debates 17:30 horas: Encerramento