Agenda: 18/11/2004 Café: leilão de grãos especiais pela internet ocorre hojeOs vencedores do 6º Concurso de Qualidade Cafés do Brasil e Leilão "Cup of Excellence", edição 2004, da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA, na sigla em inglês), vão leiloar pela internet os lotes campeões nesta quinta-feira (18). No leilão do ano passado, o lote vencedor do concurso foi comercializado por cerca de US$ 1.300 a saca. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Embrapa Pecuária Sudeste realiza dia de campo sobre produção de leiteA Embrapa Pecuária Sudeste realiza hoje dia de campo sobre Sistemas de produção intensiva de bovinos de leite. Inscrições e informações: (16) 3361-5611. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, Km 234, São Carlos-SP. Seminário sobre agroecologia acontece em BrasíliaA Embrapa, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social e o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural realizam hoje o seminário "Agroecologia como enfoque científico para o desenvolvimento rural sustentável". O evento será realizado em Brasília, no auditório da Embrapa Sede, e transmitido por videoconferência para todas as unidades da empresa. Programação 9:00 às 11:00 horas: Painel I Palestrante: Manoel Gonzalez de Molina Navarro (Diretor Geral de Agricultura Ecológica da Junta de Andalucía, na Consejería de Agricultura y Pesca, Sevilla-Espanha). Tema: Agroecologia, Campesinado e História: a coevolução homem - meio ambiente. Palestrante: Eduardo Sevilla Guzmán (Diretor do Instituto de Sociología y Estudios Campesinos e professor catedrático da Universidad de Córdoba - Espanha) Tema: O marco conceitual da Agroecologia para estratégias de desenvolvimento rural sustentável. 11:15 às 12:30: Perguntas e debates 14:00 às 16:00 horas: Painel II Palestrante: Santiago Sarandon (Professor da Disciplina de Agroecologia, na Universidade de La Plata- Argentina) Tema: A disciplina de Agroecologia na Universidad de La Plata. Conceitos, avanços e limites. Palestrante: Walter Pengue (Professor da Universidade de Buenos Aires. Especialista em Economia Ecológica. Membro do GEPAMA - Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, FADU - Universidad de Buenos Aires) Tema: A Agroecologia vista desde a Economia Ecológica. 16:15 às 17:30 horas: Perguntas e debates 17:30 horas: Encerramento