Agenda: 19/01/2006 Seminário de café de mg começa hoje em VarginhaO 1º Seminário do Café de Minas Gerais será realizado hoje e amanhã (20) no Teatro Mestrinho Marista, na cidade mineira de Varginha. No evento serão abordados temas como estoques e ofertas globais, a safra brasileira e o escoamento, armazenamento e transporte do grão produzido no país. Informações pelo e-mail seminario.cafe@uol.com.br.