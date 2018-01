Agenda: 19/01/2006 Café: seminário começa hoje em Varginha (MG)O 1º Seminário do Café de Minas Gerais será realizado hoje e amanhã (20) no Teatro Mestrinho Marista, na cidade mineira de Varginha. No evento serão abordados temas como estoques e ofertas globais, a safra brasileira e o escoamento, armazenamento e transporte do grão produzido no país. Informações pelo e-mail seminario.cafe@uol.com.br. Commodities: USDA adia divulgação relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgará amanhã o relatório semanal de exportações de produtos agrícolas como soja, milho, trigo, algodão e carne bovina. Os dados saem às 11h30 de Brasília. A divulgação do relatório foi adiada por conta do feriado do Dia de Martin Luther King nos Estados Unidos. Safra 2005/06: agricultores discutem endividamento em SCA Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) promove reunião, às 9 horas, em Florianópolis, para discutir a questão do endividamento dos produtores rurais em função das perdas provocadas pela estiagem que assola o Estado. Participam do encontro representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetaesc), da Organização das Cooperativas (Ocesc), do Instituto Cepa e da Secretaria da Agricultura do Estado, acompanhados de técnicos da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA). Rádio Nacional faz programa especial sobre sojaO agronegócio da soja será tema de reportagem de hoje no especial "Soja - um grande negócio", transmitido pela Rádio Nacional. O áudio de toda a série está disponível para uso público na página da Agência Brasil na internet. BC divulga contas externas às 10h30O Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC) divulgará às 10h30 de amanhã o resultado das contas externas em dezembro e em 2005. Os números finais do ano passado serão comentados em entrevista coletiva do chefe do Depec, Altamir Lopes, às 11 horas. Estimativas para as contas correntes em dezembro apontam saldo de US$ 1,3 bilhão a US$ 2 bilhões (mediana de US$ 1,545 bi). Para investimento estrangeiro direto, estimativas vão de US$ 1,2 bilhão a US$ 1,5 bilhão (mediana de US$ 1,35 bilhão). Receita divulga arrecadaçãoA Receita Federal divulga à tarde o resultado das arrecadações tributária e previdenciária do mês de dezembro de 2005 e de todo o ano passado. Logo após a divulgação, o secretário-adjunto da Receita, Ricardo Pinheiro, dá entrevista coletiva às 16 horas para comentar o resultado. Lula com Kirchner e ChávezOs presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da Argentina, Néstor Kirchner, e da Venezuela, Hugo Chávez, reúnem-se, em Brasília, para tratar de uma tríplice aliança no campo energético. Furlan em fórum de secretários de comércio exteriorO ministro do Desenvolvimento, XTIndústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, reúne às 9h30, em Brasília, o Fórum Nacional de Secretários do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e apresenta pontos da chamada MP do Bem, destinada a estimular o desenvolvimento econômico nos Estados, e o projeto Doing Business, que vai avaliar a competitividade em 12 unidades da Federação. O projeto foi desenvolvido pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), em parceria com o Banco Mundial e a International Finance Coorporation, com o apoio da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (Usaid). CPI dos bingos ouve testemunhas sobre dinheiro de CubaOs depoimentos previstos para esta quinta-feira, na CPI dos Bingos, no Senado, a partir das 10h30, são de um motorista que teria transportado cerca de US$ 3 milhões supostamente enviados de Cuba, em 2002, para a campanha eleitoral do PT, e de dois promotores que trabalham na investigação sobre o assassinato, em 2001, do então prefeito de Campinas, Antonio da Costa Santos, o Toninho do PT. O motorista é lotado no Ministério da Fazenda no Rio e se chama Éder Eustáquio Macedo; os promotores são Ricardo José e Fernando Pereira. EUA: dados do auxílio-desemprego saem às 11h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 14 de janeiro nesta quinta-feira às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 14 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é 315 mil pedidos, 6 mil a mais do que na semana anterior. Na semana até 7 de janeiro foram feitos 309 mil pedidos, 17 mil a mais do que na semana precedente. Caso a previsão dos economistas se confirme e não haja revisões dos dados das semanas anteriores, a média das quatro semanas até 14 de janeiro será de 310.500 pedidos, de 311.500 pedidos nas quatro semanas até o dia 7. EUA: relatório de estoques de petróleo sai às 13h30Às 13h30 (de Brasília), o American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 13 de janeiro. A previsão média dos analistas ouvidos pela Dow Jones para a variação nos estoques de petróleo bruto é uma redução de 115 mil barris; as previsões variaram entre uma redução de 2 milhões de barris e um crescimento de 1,25 milhão de barris. A previsão média para a variação nos estoques de derivados é um crescimento de 1,185 milhão de barris, com as previsões variando entre uma redução de 1,75 milhão de barris e um crescimento de 3 milhões de barris. A previsão média para a variação dos estoques de gasolina é um crescimento de 1,405 milhão de barris; as previsões variaram entre uma redução de 2 milhões de barris e um crescimento de 2,5 milhões de barris. A previsão média para a variação na taxa de utilização da capacidade de produção das refinarias é um crescimento de 0,14 ponto porcentual; na semana anterior, a taxa de utilização medida pelo DoE estava em 89,8%. No mesmo horário, o DoE divulga sua estimativa sobre o nível dos estoques de gás natural na semana até 13 de janeiro. EUA: dirigentes do fed e do tesouro falam hojeO presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta, Jack Guynn, fala sobre as perspectivas da economia norte-americana nesta quinta-feira às 15h45 (de Brasília), durante evento em Augusta (Geórgia). Às 21h (de Brasília), o vice-secretário do Tesouro, Robert Kimmitt, fala sobre os investimentos estrangeiros nos EUA durante conferência do Council on Foreign Relations em Nova York; à 0h30 de sexta-feira (de Brasília), a presidente do Fed de San Francisco, Janet Yellen, participa de painel de debates sobre a economia em Los Angeles.