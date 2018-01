Agenda: 19/01/2006 Café: seminário começa hoje em Varginha (MG)O 1º Seminário do Café de Minas Gerais será realizado hoje e amanhã (20) no Teatro Mestrinho Marista, na cidade mineira de Varginha. No evento serão abordados temas como estoques e ofertas globais, a safra brasileira e o escoamento, armazenamento e transporte do grão produzido no país. Informações pelo e-mail seminario.cafe@uol.com.br. Commodities: USDA adia divulgação relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgará amanhã o relatório semanal de exportações de produtos agrícolas como soja, milho, trigo, algodão e carne bovina. Os dados saem às 11h30 de Brasília. A divulgação do relatório foi adiada por conta do feriado do Dia de Martin Luther King nos Estados Unidos.