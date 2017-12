Agenda: 19/10/2004 Açúcar/Álcool: Datagro realiza conferência internacional em SPA IV Conferência Internacional sobre Açúcar e Álcool da DATAGRO será realizada hoje em São Paulo. Mercado de veículos flexfuel, exportações de álcool, disputas na OMC e questões logísticas serão alguns dos temas abordados.Entre os palestrantes e debatedores do encontro, destacam-se os renomados especialistas no assunto Martin Todd, da LMC International, Inglaterra; Christopher Berg, da F.O. Licht, Alemanha; Roberto Azevedo, coordenador-geral de Contenciosos do Ministério das Relações Exteriores; Eduardo Carvalho, presidente da Única; e Henry Joseph, presidente da Comissão de Energia e Meio Ambiente da Anfavea.