Agenda: 19/10/2004 Açúcar/Álcool: Datagro realiza conferência internacional em SPA IV Conferência Internacional sobre Açúcar e Álcool da DATAGRO será realizada hoje em São Paulo. Mercado de veículos flexfuel, exportações de álcool, disputas na OMC e questões logísticas serão alguns dos temas abordados.Entre os palestrantes e debatedores do encontro, destacam-se os renomados especialistas no assunto Martin Todd, da LMC International, Inglaterra; Christopher Berg, da F.O. Licht, Alemanha; Roberto Azevedo, coordenador-geral de Contenciosos do Ministério das Relações Exteriores; Eduardo Carvalho, presidente da Única; e Henry Joseph, presidente da Comissão de Energia e Meio Ambiente da Anfavea. Frutas: Embrapa Cerrados promove cursoA Embrapa Cerrados promoverá, de hoje a 21 de outubro, o curso "Lima Ácida Tahiti, Maracujá e Goiaba no Cerrado", como parte da programação do centro de pesquisa para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Os objetivos do evento são o intercâmbio de conhecimentos entre profissionais de fruticultura, o estímulo à agregação de regiões produtoras de lima ácida tahiti, maracujá e goiaba no sistema PIF e o investimento do setor empresarial nos pólos de desenvolvimento tecnológico da fruticultura, além de incentivar iniciativas de parcerias técnicas entre agentes envolvidos na atividade da fruticultura, pesquisa e setor empresarial. O curso será ministrado no auditório da Embrapa Cerrados (Planaltina-DF), que fica na Rodovia Brasília-Fortaleza, km 18.