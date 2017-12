Agenda: 19/10/2004 Açúcar/Álcool: Datagro realiza conferência internacional em SPA IV Conferência Internacional sobre Açúcar e Álcool da DATAGRO será realizada nesta terça-feira (19) em São Paulo. Mercado de veículos flexfuel, exportações de álcool, disputas na OMC e questões logísticas serão alguns dos temas abordados. Entre os palestrantes e debatedores do encontro, destacam-se os renomados especialistas no assunto Martin Todd, da LMC International, Inglaterra; Christopher Berg, da F.O. Licht, Alemanha; Roberto Azevedo, coordenador-geral de Contenciosos do Ministério das Relações Exteriores; Eduardo Carvalho, presidente da Única; e Henry Joseph, presidente da Comissão de Energia e Meio Ambiente da Anfavea. Frutas: Embrapa Cerrados promove cursoA Embrapa Cerrados promoverá, de hoje a 21 de outubro, o curso "Lima Ácida Tahiti, Maracujá e Goiaba no Cerrado", como parte da programação do centro de pesquisa para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Os objetivos do evento são o intercâmbio de conhecimentos entre profissionais de fruticultura, o estímulo à agregação de regiões produtoras de lima ácida tahiti, maracujá e goiaba no sistema PIF e o investimento do setor empresarial nos pólos de desenvolvimento tecnológico da fruticultura, além de incentivar iniciativas de parcerias técnicas entre agentes envolvidos na atividade da fruticultura, pesquisa e setor empresarial. O curso será ministrado no auditório da Embrapa Cerrados (Planaltina-DF), que fica na Rodovia Brasília-Fortaleza, km 18. Transgênicos: Farsul começa a discutir pagamento de royaltyA Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) marcou para esta terça-feira a primeira reunião com seus associados para discutir o pagamento de royalties da próxima safra de soja transgênica. Na safra 2003/04, os produtores gaúchos de soja pagaram royalties à Monsanto, após acordo que definiu o preço de R$ 0,60 por saca transgênica produzida. Clima: seminário do CPTEC discute previsão e impactos regionaisO Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Inpe, promove hoje e amanhã o Seminário dos Usuários das Previsões Numéricas de Mudanças Climáticas e seus Impactos Regionais. O pesquisador e ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, Luiz Gylvan Meira Filho, abre o evento com a palestra Interação entre a ciência e a formulação de políticas na abordagem da mudança do clima. Entre os vários palestrantes estão Denisard Alves, que falará sobre impactos na soja, e Hilton Silveira Pinto, que abordará o impacto do clima na ferrugem da soja. A sede do CPTEC fica no km 40 da Rodovia Presidente Dutra, em Cachoeira Paulista (SP). Pesca: Fritsch apresenta balanço da Expo Brasil-ChinaO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, apresenta hoje balanço da Expo Brasil-China para o setor pesqueiro do País. Os chineses têm interesse na importação de peixes nativos criados em cativeiro no Brasil. A China é o maior produtor mundial de pescado, informou a assessoria de imprensa da secretaria. A entrevista será no auditório do Ministério da Agricultura. Agronegócio: CNA detalha números até setembroTécnicos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) detalharão nesta terça-feira (19) o resultado da balança comercial do agronegócio no acumulado do ano até setembro. A entrevista está marcada para 14h30, na sede da CNA, em Brasília. Também serão apresentados os resultados consolidados do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio durante o primeiro semestre, em trabalho realizado pela CNA e Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea/USP). Trabalhador rural: Rossetto abre seminário nacionalO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, abre o Seminário Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e suas Condições de Trabalho e Produção, às 8h30, no Centro de Estudo Sindical Rural (Cesir), da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). Às 14 horas, Rossetto reúne-se com 15 prefeitos da região de Palmeira dos Índios (RS), no Ministério. No encontro, serão discutidas questões sobre a agricultura familiar na região do município, entre outros assuntos. Vinho: circuito de degustação ocorre no RioOs presidentes do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Carlos Paviani, e da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Dirceu Sottá, e o enólogo da Embrapa Celito Guerra dão entrevista coletiva, às 11h, no Hotel Marriott, no Rio de Janeiro (Av.Atlântica, 2600 Copacabana). A entrevista faz parte do Circuito 2004 de Degustação de Vinhos do Brasil. Eles vão falar sobre a organização da vitivinicultura nacional, a avaliação e as premiações dos vinhos nacionais e da contribuição da Embrapa para o desenvolvimento do setor são os temas da coletiva. Abras: Índice de venda dos supermercados será apresentadoO presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Carlos de Oliveira, dá entrevista coletiva, às 11h, na sede da entidade, em São Paulo (Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2872 Alto da Lapa). Ele vai divulgar os dados de setembro do Índice de Vendas dos Supermercados e o resultado do segundo Índice Nacional de Volume. Também divulgará números preliminares da pesquisa "Encomendas dos Supermercados para o Natal". Amazônia: encontro discute negócios sustentáveisO encontro internacional "Bolsa Amazônia e os Mercados para Negócios Sustentáveis: Quem Compra, Quem Paga e Quem Ganha!?" será realizado hoje e amanhã (20), no Hotel Beira Rio, em Belém. Em pauta, ampliação de mercados para produtos sustentáveis da biodiversidade amazônica. Paralelamente será aberta, nesta terça-feira (19), a exposição internacional "Os Produtos-Estrela da Biodiversidade". Bioenergia: congresso ocorre em Campo Grande (MS)O 1º Congresso Internacional de Bioenergia prossegue até quinta-feira (21), no Centro de Convenções Parque dos Poderes, em Campo Grande. Hoje, às 9h, representantes dos ministérios da Ciência e Tecnologia (MCT) e de Minas e Energia (MME) participam da conferência "A Visão do MME e do MCT em Relação ao Uso da Biomassa para Energia no Brasil". O objetivo do Congresso é discutir os avanços do uso da biomassa florestal e agrícola na produção de energia. Participam pesquisadores, professores e empresários, entre outros. Os debates começaram ontem (18). Brasil/China: secretário de Direito Econômico reúne-se com chinesesO secretário de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg, reúne-se com representantes do órgão de defesa da concorrência da China, às 11h, na sede do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Às 16h, Goldberg volta a se encontrar com os chineses, desta vez na Secretaria de Direito Econômico (SDE). BC: primeira parte da reunião do Copom ocorre hojeComeça hoje a primeira etapa da reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), na sede do Banco Central. Em pauta, a discussão da taxa básica de juros da economia (Selic), atualmente em 16,25% ao ano. Receita: arrecadação em setembro será divulgadaA Receita Federal divulga às 16 horas o resultado da arrecadação de impostos referente a setembro. Em agosto, o total obtido foi de R$ 25,924 bilhões, chegando a R$ 207,824 bilhões no acumulado do ano. CNI: índice de confiança do empresário sai hojeA Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga às 14h30 a edição do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) relativa ao terceiro trimestre de 2004. A pesquisa foi realizada com cerca de 1.400 empresas de pequeno, médio e grande porte. IBGE: pesquisas de emprego e comércio saem hojeO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados referentes a agosto da pesquisa sobre emprego e salário na indústria. Também às 9h30 saem os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de agosto, na Av. Franklin Roosevelt, 166, 11º andar. BC: diretor será sabatinado na CAEOs senadores da Comissão de Assuntos Econômicos sabatinam hoje, em audiência pública, Rodrigo Rocha Azevedo, indicado para a diretoria de Política Monetária do Banco Central, em substituição a Luiz Augusto Candiota, que renunciou após denúncias de sonegação do imposto de renda. PPP: CAE discute projeto de leiOs senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) questionam o chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Demian Fiocca, sobre o projeto de lei que cria as Parcerias Público-Privadas (PPPs). Em seguida, ouvirão o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Paulo Safady Simão. O senador Tasso Jereissatti quer discutir a participação dos fundos de pensão, investidores potenciais para os financiamentos das obras de infra-estrutura. Serviços: Furlan em simpósioO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, deve participar hoje em São Paulo do Simpósio Global sobre Serviços - A Internacionalização dos Serviços: Estratégicas para uma Inserção Efetiva na Economia Mundial. Promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), o evento será realizado no Gran Meliá Mofarrej, na Alameda Santos.