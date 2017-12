Agenda: 19/10/2004 Açúcar/Álcool: Datagro realiza conferência internacional em SPA IV Conferência Internacional sobre Açúcar e Álcool da DATAGRO será realizada hoje em São Paulo. Mercado de veículos flexfuel, exportações de álcool, disputas na OMC e questões logísticas serão alguns dos temas abordados.Entre os palestrantes e debatedores do encontro, destacam-se os renomados especialistas no assunto Martin Todd, da LMC International, Inglaterra; Christopher Berg, da F.O. Licht, Alemanha; Roberto Azevedo, coordenador-geral de Contenciosos do Ministério das Relações Exteriores; Eduardo Carvalho, presidente da Única; e Henry Joseph, presidente da Comissão de Energia e Meio Ambiente da Anfavea. Frutas: Embrapa Cerrados promove cursoA Embrapa Cerrados promoverá, de hoje a 21 de outubro, o curso "Lima Ácida Tahiti, Maracujá e Goiaba no Cerrado", como parte da programação do centro de pesquisa para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Os objetivos do evento são o intercâmbio de conhecimentos entre profissionais de fruticultura, o estímulo à agregação de regiões produtoras de lima ácida tahiti, maracujá e goiaba no sistema PIF e o investimento do setor empresarial nos pólos de desenvolvimento tecnológico da fruticultura, além de incentivar iniciativas de parcerias técnicas entre agentes envolvidos na atividade da fruticultura, pesquisa e setor empresarial. O curso será ministrado no auditório da Embrapa Cerrados (Planaltina-DF), que fica na Rodovia Brasília-Fortaleza, km 18. Transgênicos: Farsul começa a discutir pagamento de royaltyA Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) marcou para esta terça-feira a primeira reunião com seus associados para discutir o pagamento de royalties da próxima safra de soja transgênica. Na safra 2003/04, os produtores gaúchos de soja pagaram royalties à Monsanto, após acordo que definiu o preço de R$ 0,60 por saca transgênica produzida. Clima: seminário do CPTEC discute previsão e impactos regionaisO Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Inpe, promove hoje e amanhã o Seminário dos Usuários das Previsões Numéricas de Mudanças Climáticas e seus Impactos Regionais. O pesquisador e ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, Luiz Gylvan Meira Filho, abre o evento com a palestra Interação entre a ciência e a formulação de políticas na abordagem da mudança do clima. Entre os vários palestrantes estão Denisard Alves, que falará sobre impactos na soja, e Hilton Silveira Pinto, que abordará o impacto do clima na ferrugem da soja. A sede do CPTEC fica no km 40 da Rodovia Presidente Dutra, em Cachoeira Paulista (SP). Pesca: Fritsch apresenta balanço da Expo Brasil-ChinaO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, apresenta hoje balanço da Expo Brasil-China para o setor pesqueiro do País. Os chineses têm interesse na importação de peixes nativos criados em cativeiro no Brasil. A China é o maior produtor mundial de pescado, informou a assessoria de imprensa da secretaria. A entrevista será no auditório do Ministério da Agricultura.