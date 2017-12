Agenda: 19/11/2004 Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Café: acompanhe a programação do Encafé para esta sexta-feiraO 12º Encontro Nacional das Indústrias de Café (Encafé), que é o tradicional congresso anual das empresas de café brasileiras, prossegue nesta sexta-feira na Costa do Sauípe (BA). Acompanhe a programação: 8h - Painel ?Instrumentos de Financiamento da Nova Política Cafeeira?, Vilmondes Olegário (MAPA/Decaf). 9h - Painel ?Qualidade e Valorização do Café na Gôndola - Ação do Varejo no Aumento do Consumo do Café? Case: A Experiência do Projeto Café Pão de Açúcar. Participação: Guivan Bueno, presidente da ABIC, João Carlos de Oliveira, presidente da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) e Márcio Milan, diretor do Pão de Açúcar. 11h30 - Painel ?Projeto Genoma Café e as Implicações para o Futuro do Consumo de Café?, Embrapa. 12h - Painel ?O Mercado Mundial para o Café Torrado e Moído: A Visão da APEX-Brasil e dos Compradores Estrangeiros?, Juan Quirós, presidente da APEX-Brasil, Nathan Herszkowicz, diretor executivo da ABIC, e Compradores Estrangeiros (O Projeto Exportador APEX-Brasil traz ao Brasil compradores estrangeiros para rodadas de negócios com as torrefadoras presentes). 15h - Reunião do Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC). Carnes: veterinário russo chega ao País e discute fim do embargoO diretor do Serviço Federal de Supervisão Veterinária e Fitossanitária da Rússia, Sergei Dankvert, chega ao País para chefiar a missão que avalia desde o início da semana o sistema brasileiro de defesa sanitária. Dankvert e os veterinários Alexander Ponomorev, Valery Zakharov e Sergei Doudnikov reúnem-se no sábado, 20, às 16h, com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Maçao Tadano. O encontro será no gabinete do secretário, em Brasília. O Brasil vai negociar o fim do embargo à carne brasileira, determinado pela Rússia em 21 de setembro. Kepler Weber inaugura nova fábrica em Campo GrandeA Kepler Weber inaugura sua nova fábrica em Campo Grande (MS), que permitirá dobrar a capacidade de produção de silos para armazenagem de grãos. O projeto teve investimento de US$ 35 milhões e será a primeira fábrica do setor a utilizar robôs na linha de montagem. Com a entrada em operação da unidade e a capacidade instalada em Panambi (RS), a Kepler irá processar 100 mil toneladas de aço por ano.