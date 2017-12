Agenda: 19/11/2004 Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Café: acompanhe a programação do Encafé para esta sexta-feiraO 12º Encontro Nacional das Indústrias de Café (Encafé), que é o tradicional congresso anual das empresas de café brasileiras, prossegue nesta sexta-feira na Costa do Sauípe (BA). Acompanhe a programação: 8h - Painel ?Instrumentos de Financiamento da Nova Política Cafeeira?, Vilmondes Olegário (MAPA/Decaf). 9h - Painel ?Qualidade e Valorização do Café na Gôndola - Ação do Varejo no Aumento do Consumo do Café? Case: A Experiência do Projeto Café Pão de Açúcar. Participação: Guivan Bueno, presidente da ABIC, João Carlos de Oliveira, presidente da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) e Márcio Milan, diretor do Pão de Açúcar. 11h30 - Painel ?Projeto Genoma Café e as Implicações para o Futuro do Consumo de Café?, Embrapa. 12h - Painel ?O Mercado Mundial para o Café Torrado e Moído: A Visão da APEX-Brasil e dos Compradores Estrangeiros?, Juan Quirós, presidente da APEX-Brasil, Nathan Herszkowicz, diretor executivo da ABIC, e Compradores Estrangeiros (O Projeto Exportador APEX-Brasil traz ao Brasil compradores estrangeiros para rodadas de negócios com as torrefadoras presentes). 15h - Reunião do Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC). Carnes: veterinário russo chega ao País e discute fim do embargoO diretor do Serviço Federal de Supervisão Veterinária e Fitossanitária da Rússia, Sergei Dankvert, chega ao País para chefiar a missão que avalia desde o início da semana o sistema brasileiro de defesa sanitária. Dankvert e os veterinários Alexander Ponomorev, Valery Zakharov e Sergei Doudnikov reúnem-se no sábado, 20, às 16h, com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Maçao Tadano. O encontro será no gabinete do secretário, em Brasília. O Brasil vai negociar o fim do embargo à carne brasileira, determinado pela Rússia em 21 de setembro. Kepler Weber inaugura nova fábrica em Campo GrandeA Kepler Weber inaugura sua nova fábrica em Campo Grande (MS), que permitirá dobrar a capacidade de produção de silos para armazenagem de grãos. O projeto teve investimento de US$ 35 milhões e será a primeira fábrica do setor a utilizar robôs na linha de montagem. GREENSPAN FALA ÀS 11H30 SOBRE EUROO dia será marcado porpronunciamentos de vários dirigentes do Federal Reserve, a começar pelo presidente da instituição, Alan Greenspan, às 11h30 (de Brasília), ele fala sobre "o euro em círculos mais amplos" durante o Congresso Bancário Europeu que se realiza em Frankfurt. LESSA DEVE COMPARECER A ATO DE DESAGRAVO NO RIOO presidente do banco deverá comparecer a ato de desagravo à sua saída do banco. Será em frente ao banco, às 13h30m. BARROS DE CASTRO DISCUTE LIMITES DO CRESCIMENTO NA UFRJO economista participa de seminário interno na UFRJ para discutir os "limites do crescimento". Barros de Castro é assessor do ministro Mantega e apontado como um dos possíveis integrantes da nova equipe. Será às 11h30m, na Faculdade de Economia da UFRJ, na Urca. LULA JANTA COM SENADORES DO PMDBEstá confirmado para hoje o jantar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a bancada de senadores do PMDB, em Brasília. O jantar será na residência do ministro da Previdência, Amir Lando. PALOCCCI E MEIRELLES PARTICIPAM DO G-20, EM BERLIMO ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participam em Berlim, da reunião de ministros de Finanças e de presidentes de Banco Central dos países que integram o G-20 (Grupo dos 20). Eles chegam hoje à noite Berlim. DILMA PARTICIPA DE EVENVO SOBRE GLP NO RIOA ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, participa de evento sobre GLP. Será a partir das 9h30m na Federação do Comércio. EMBAIXADORA DA RÚSSIA FALA S/ VISITA DE PUTINA diretora do Departamento da Europa no Itamaraty, embaixadora Maria da Graça Nunes Carrion, recebe a imprensa às 16 horas para falar sobre a visita do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao Brasil. Putin estará no País dias 21, 22 e 23. GOVERNO RETOMA PRIVATIZAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAISO governo decidiu retomar as privatizações de rodovias federais. Hoje, o Ministério dos Transportes publica no "Diário Oficial" da União o aviso de audiência pública preliminar ao lançamento dos editais de concessão de exploração de rodovias federais por empresas privadas. A audiência está prevista para o dia 9 de dezembro. Serão colocados em licitação oito lotes de rodovias.