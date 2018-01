Agenda: 20/01/2006 Café: seminário termina hoje em Varginha (MG)O 1º Seminário do Café de Minas Gerais termina hoje no Teatro Mestrinho Marista, na cidade mineira de Varginha. No evento, são abordados temas como estoques e ofertas globais, a safra brasileira e o escoamento, armazenamento e transporte do grão produzido no país. Informações pelo e-mail seminario.cafe@uol.com.br. Grãos e Softs: CFTC divulga relatório sobre posição de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje o relatório semanal sobre o posicionamento dos traders dos mercados de soja e grãos na Chicago Board Of Trade (CBOT) e açúcar, café e cacau na New York Board Of Trade (Nybot). Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgará hoje o relatório semanal de exportações de produtos agrícolas como soja, milho, trigo, algodão e carne bovina. Os dados saem às 11h30 de Brasília. A divulgação do relatório foi adiada por conta do feriado do Dia de Martin Luther King nos Estados Unidos nas última segunda-feira. Citros: Rodrigues se reúne com produtores em BebedouroO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa, às 15 horas, de reunião com citricultores, na Estação Experimental de Bebedouro (SP). O encontro, organizado pela Associação Brasileira dos Citricultores (Associtrus), irá discutir as tendências e a elaboração de políticas públicas do setor. Será o primeiro contato de Rodrigues com produtores após a polêmica reunião da Câmara da Citricultura, em 12 de dezembro de 2005, quando o governo anunciou que iria intervir na relação entre citricultores e indústria. Cacau: EUA divulgam processamento do 4º tri de 2005O processamento de cacau aumentou nos Estados Unidos durante o último trimestre de 2005. É o que deve mostrar o relatório da Associação dos Fabricantes de Chocolate do país, segundo analistas do mercado. Os dados saem hoje, às 11h15 de Brasília. No terceiro trimestre o processamento foi de 104.470 toneladas e, de acordo com os analistas, o volume do quarto trimestre deve ficar 2% acima disso.